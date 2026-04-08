El vehículo que ganó un Récord Guinness en Colombia por recorrer casi 2.000 km con una sola tanqueada

Colombia fue el escenario de un nuevo Récord Guinness relacionado con la movilidad electrificada. Un vehículo utilitario deportivo (SUV) logró recorrer 1.980 kilómetros con un solo tanque de combustible, sin necesidad de recargar la batería de forma externa ni volver a abastecer gasolina, una marca que fue certificada oficialmente por Guinness World Records.

La prueba se realizó entre el 14 y el 17 de julio de 2026, en un recorrido que comenzó en Bogotá y finalizó en la Costa Caribe. El trayecto incluyó distintos tipos de vías, desniveles y condiciones de manejo, con el propósito de evaluar el desempeño del vehículo en situaciones similares a las que enfrentan los conductores en el día a día.

¿Cómo logró recorrer casi 2.000 kilómetros con una sola tanqueada?

El récord fue conseguido por el Nissan Qashqai e-POWER, un modelo que utiliza una tecnología diferente a la de los vehículos eléctricos convencionales y a la de los híbridos tradicionales.

En este sistema, las ruedas son impulsadas exclusivamente por un motor eléctrico. Sin embargo, la batería no necesita conectarse a una estación de carga, ya que un motor a gasolina actúa únicamente como generador de electricidad cuando es necesario. Esto permite mantener una experiencia de conducción similar a la de un vehículo eléctrico, pero sin depender de infraestructura de recarga.

Para validar el récord, el tanque de combustible fue llenado y sellado antes de iniciar el recorrido. Durante todo el viaje, representantes de Guinness World Records documentaron cada etapa para verificar que no existieran recargas de combustible ni de batería.

¿Qué significa este récord para la movilidad en Colombia?

Más allá del reconocimiento, el resultado refleja el avance de las tecnologías de electrificación que buscan reducir el consumo de combustible sin modificar los hábitos de los conductores.

Actualmente, este sistema también está presente en otros modelos de la marca comercializados en América Latina y forma parte de una estrategia para ofrecer alternativas de movilidad con menores emisiones y mayor eficiencia.

El Qashqai e-POWER ya se encuentra disponible en Colombia y representa una de las apuestas de la marca en el segmento de SUV compactas electrificadas. Entre sus principales características se encuentran un motor eléctrico de 188 caballos de potencia, diferentes modos de conducción, sistemas avanzados de asistencia al conductor y tecnologías enfocadas en mejorar la eficiencia energética.

Con esta marca mundial, Colombia se convierte en el país donde se consiguió una de las pruebas de autonomía más destacadas para un vehículo de este tipo, evidenciando cómo las nuevas tecnologías continúan ganando terreno en el mercado automotor.