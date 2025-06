No caiga en la trampa: ciberdelincuentes intensifican estafas en temporada de prima

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia emitió una serie de recomendaciones clave para evitar robos y fraudes virtuales, que históricamente se disparan durante estas fechas.

Según cifras de la Policía Nacional, en esta época del año aumentan significativamente los reportes de hurto por compras en línea, transferencias bancarias y acceso no autorizado a información personal. Por eso, las autoridades hacen un llamado urgente a extremar precauciones.

“El llamado es a no compartir información personal o financiera en sitios web no recomendados, y a no abrir enlaces sospechosos que lleguen por WhatsApp, correo o mensaje de texto, pues estos pueden ser trampas para robar datos bancarios”, advirtió César Restrepo, secretario de Seguridad.

Recomendaciones para proteger su dinero de estafas en línea

Como parte del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), una de las líneas estratégicas de la alcaldía y las autoridades es la lucha contra de la “ciberdelincuencia” y las estructuras criminales que operan en Bogotá. En ese marco, la Secretaría de Seguridad compartió las siguientes recomendaciones para prevenir ser víctima de estas prácticas:

No abrir enlaces sospechosos: podrían llevar a páginas falsas que roban datos.

Cambiar sus contraseñas con frecuencia: evite claves como “1234” o fechas de cumpleaños.

Desconfiar de mensajes sobre premios o dinero fácil.

Tener precaución en los cajeros automáticos y no aceptar ayuda de extraños.

Solicitar acompañamiento de la Policía al retirar grandes sumas de dinero, llamando a la Línea 123.

Evitar hacer operaciones bancarias desde redes Wi-Fi públicas.

Activar las notificaciones del banco en su celular para detectar movimientos sospechosos a tiempo.

¿Fue víctima de fraude digital? Así puede denunciar

RELACIONADO Ley colombiana aclara si puede solicitar el adelanto de la prima de junio 2025

En caso de caer en una estafa digital, los ciudadanos pueden reportar los hechos a través de la página web del CAI Virtual o a la línea de WhatsApp que tiene la Policía Nacional, que se encuentran disponibles 24/7. Además, si necesita asesoría para interponer una denuncia formal, puede comunicarse con el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría de Seguridad al (601) 377 9595, ext. 1137.