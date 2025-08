Nueva obligación que tendrán que cumplir los trabajadores que quieran renunciar: reforma laboral lo exige

La tan esperada y debatida reforma laboral en Colombia, que busca modernizar y adaptar el marco legal a las nuevas realidades del mercado, ha introducido un cambio significativo que impacta directamente a los trabajadores.

Entre las múltiples modificaciones propuestas, una de las más relevantes y que ha generado un intenso debate es la nueva obligación que tendrían los empleados que deseen renunciar a su puesto de trabajo.

Nueva obligación que deberán cumplir si quieren renunciar

De acuerdo con la reforma, que fue aprobada por el Congreso de la República, los trabajadores que decidan poner fin a su relación laboral por voluntad propia, es decir, mediante una renuncia, deberán notificar de manera obligatoria a su empleador con una antelación mínima de 30 días calendario.

No obstante, en caso de no cumplirse con ello, el trabajador no afrontará ninguna sanción o algo similar, puesto que esto se advierte más como algo pedagógico dentro de las empresas para buscar un reemplazo a futuro.

Cuando un trabajador renuncia de un día para otro, la empresa se ve en una situación difícil. Debe cubrir esa vacante de inmediato, lo que puede afectar la productividad, la calidad del servicio y, en muchos casos, sobrecargar a otros empleados.

El preaviso de 30 días le daría al empleador el tiempo necesario para iniciar el proceso de selección y contratación de un nuevo personal, realizar una transición ordenada y capacitar al reemplazo, si fuera necesario.

Durante el debate del proyecto de ley, se consideró la posibilidad de descontar ese tiempo del valor final de la liquidación, pero finalmente dicha medida no fue adoptada.