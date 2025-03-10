Tradicional empresa colombiana pide ayuda a sus clientes para no irse a la quiebra por millonaria deuda con la Dian

Bombolandia, reconocida empresa familiar con más de 40 años en la industria alimentaria en Colombia, atraviesa una de las crisis más graves de su historia. La organización, que nació en Cali y se consolidó como proveedor de dulces y helados en instituciones educativas y penitenciarias, hoy enfrenta una deuda superior a los $200 millones con la Dian.

Si la compañía no logra ponerse al día con sus obligaciones tributarias, corre el riesgo de desaparecer, lo que implicaría el cierre de operaciones, la pérdida de empleos y el impacto directo en más de diez familias que dependen económicamente de esta actividad.

Cómo se originó la crisis financiera

Los problemas de Bombolandia no surgieron de la noche a la mañana. Durante la pandemia de Covid-19, la empresa perdió a varios de sus principales clientes por el cierre de colegios, universidades y comercios. Aunque el sector se reactivó con el tiempo, la lenta recuperación y la acumulación de deudas generaron un efecto dominó que hoy amenaza su continuidad.

Para sobrevivir, el propietario Henry Vélez recurrió a ahorros y préstamos, lo que permitió extender las operaciones algunos años. Sin embargo, los intereses y la carga financiera hicieron que la situación se volviera insostenible en 2025.

El llamado de auxilio a la comunidad

Ante el riesgo inminente de quiebra, el empresario decidió pedir apoyo directamente a los clientes. A través de redes sociales, invitó a la comunidad a respaldar a Bombolandia mediante la compra de sus productos, con el objetivo de generar flujo de caja inmediato y abrir la puerta a un proceso de reorganización empresarial.

En sus propias palabras, Vélez reconoció que estuvo “a punto de liquidar la empresa” pero insiste en que su propósito es mantener la operación activa, salvar empleos y garantizar la continuidad del negocio.

¿Qué puede pasar ahora?

El futuro de Bombolandia depende de dos factores clave:

Capacidad de reorganización empresarial: refinanciar deudas con la Dian y acreedores.

Apoyo de consumidores y aliados comerciales: incrementar ventas para garantizar liquidez inmediata.

Si estas dos condiciones no se cumplen, la compañía podría entrar en un proceso de liquidación definitiva. No obstante, el llamado público de Henry Vélez abre una posibilidad de rescate colectivo mediante el consumo solidario.

A través de una Vaki, la empresa ya logró recaudar más de $130 millones, pero la meta es llegar los 400 millones de pesos y el plazo es hasta el próximo 12 de octubre.