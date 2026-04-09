Nuevo requisito en Colpensiones: así funcionará la atención presencial en 2026

Colpensiones, una de las entidades más importantes del país en materia pensional, anunció ajustes clave en la forma en que atiende a sus afiliados.

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La entidad, encargada de administrar el régimen de prima media y de garantizar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, está avanzando hacia un modelo más digital y organizado.

Estos cambios llegan en un momento de alta demanda, debido a nuevas afiliaciones y traslados desde otros fondos, en el marco de la Ley 2381 de 2024.

El nuevo requisito para la atención presencial

Uno de los cambios más importantes es que ahora los usuarios deberán cumplir con un paso previo obligatorio para ser atendidos presencialmente: agendar una cita.

Para hacerlo, Colpensiones habilitó la línea telefónica 601 487 0305, donde los ciudadanos podrán programar la fecha y hora de su atención. Sin este agendamiento previo, el acceso a los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) puede verse limitado.

Además, la entidad recomienda llegar con al menos 10 minutos de anticipación. En caso de no asistir, el usuario deberá solicitar una nueva cita para poder realizar su trámite.

"Nuestros puntos de atención continúan operando en todo el país, priorizando la organización de turnos y el agendamiento", ha señalado la institución.

Canales digitales y cambios en la atención en Colpensiones

Del mismo modo, la entidad reforzó sus canales virtuales para facilitar los trámites sin necesidad de desplazamientos.

"Invitamos a nuestros afiliados a utilizar la Oficina Virtual y demás canales digitales para realizar sus trámites de manera fácil, segura y sin desplazamientos", reiteró en sus comunicados oficiales.

También se mantiene la atención presencial, pero con recomendaciones claras para evitar congestiones, como el uso del agendamiento previo y el cumplimiento de horarios asignados.

Estos ajustes buscan ofrecer un servicio más ágil, ordenado y eficiente, especialmente en medio de la transformación del sistema pensional en Colombia.