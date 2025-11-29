CANAL RCN
Economía

¿Su hijo perdió el año? Esta norma permite pedir revisión del caso

El Ministerio de Educación establece un proceso obligatorio que determina cuándo una institución puede declarar la pérdida del año y qué pueden hacer las familias si este no se cumple.

Graduados Colegios
FOTO: @educacionbogota

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
10:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Conocer si un estudiante perdió el año es tema de conversación cada cierre de calendario académico. Aunque para muchas familias esta noticia llega como un hecho irreversible, la normativa colombiana plantea un escenario distinto: solo es posible reprobar a un estudiante si el colegio demuestra haber seguido un proceso específico y documentado.

Dan a conocer nuevo ranking de las mejores universidades del país antes del cierre de 2025
RELACIONADO

Dan a conocer nuevo ranking de las mejores universidades del país antes del cierre de 2025

Esta regla, incluida en el decreto 1075 de 2015, cambia por completo la manera en que se define la promoción escolar.

El proceso obligatorio que deben cumplir los colegios

El decreto establece que antes de declarar la pérdida académica, las instituciones —públicas o privadas— deben convocar a padres o acudientes cuando se detecte bajo desempeño. Además, deben dejar constancia de los seguimientos realizados, comunicar de manera oportuna el riesgo académico y demostrar que ofrecieron acompañamiento y estrategias de refuerzo. Sin estos pasos, la pérdida del año no tiene validez.

La norma también indica que la institución debe sostener un historial verificable de comunicaciones, reuniones y acciones pedagógicas encaminadas a apoyar al estudiante. La ausencia de dicha documentación implica que la decisión de reprobar no cumple los requisitos legales.

Qué pueden hacer los padres si no hubo acompañamiento

Cuando una familia recibe una notificación de pérdida del año sin haber sido informada previamente sobre el riesgo o sin haber recibido informes de seguimiento, el caso puede ser revisado por la autoridad educativa local.

Para ello, los acudientes pueden presentar una queja formal ante la Secretaría de Educación y aportar pruebas como boletines, correos, citaciones o mensajes que evidencien la falta de comunicación del colegio.

La institución, por su parte, deberá demostrar que el proceso sí se cumplió conforme al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), el cual regula cómo se evalúa y acompaña el aprendizaje. Según el Decreto 1290 de 2009, este sistema debe garantizar que la evaluación sea integral y no una simple acumulación de notas.

Carmelo Valencia se graduó del colegio a sus 41 años y anunció que no dejará de estudiar
RELACIONADO

Carmelo Valencia se graduó del colegio a sus 41 años y anunció que no dejará de estudiar

Este marco regulatorio permite que los casos donde no hubo acompañamiento puedan ser revisados, e incluso revertidos, brindando a los estudiantes la oportunidad de conservar su promoción cuando no se cumplieron los procedimientos establecidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

¿Cómo ha cambiado el papel del consumidor frente a las ofertas y descuentos del Black Friday?

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 28 de noviembre: último sorteo

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 28 de noviembre

Otras Noticias

Santos

Neymar jugó lesionado, sacó al Santos de zona de descenso y causó llanto de su padre

Neymar jugó lesionado, marcó y asistió para sacar al Santos de la zona de descenso. Su sacrificio emocionó hasta las lágrimas a su padre y generó preocupación por su lesión de menisco.

Turismo

Así es viajar por Guanajuato: el recorrido ideal entre Pénjamo, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende

Guanajuato se consolida como uno de los mejores destinos de México. Cinco días permiten recorrer Pénjamo, Guanajuato capital, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, con gastronomía, arte, historia y experiencias únicas en cada ciudad.

Donald Trump

Presidente Trump “declara” cerrado el espacio aéreo venezolano en su totalidad

Aeropuerto El Dorado

El Dorado reporta afectaciones en vuelos este sábado por actualización de Airbus A320

Alimentos

¿Cansancio y estrés? Estos alimentos ricos en magnesio y vitamina D pueden ayudar