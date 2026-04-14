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Usuarios podrán viajar con descuento a reconocido centro comercial en Bogotá

Centro comercial Nuestro Bogotá anunció alianza con Yango para ofrecer descuentos en transporte. Conozca cómo acceder al beneficio y ahorrar en sus viajes.

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Noticias RCN

abril 14 de 2026
01:09 p. m.
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En medio de los retos de movilidad que enfrenta Bogotá, una nueva alianza busca facilitar los desplazamientos de los ciudadanos y, al mismo tiempo, atraer más visitantes a un punto clave de la ciudad.

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El centro comercial Nuestro Bogotá anunció un convenio con la plataforma de transporte Yango que ofrecerá descuentos a los usuarios.

La iniciativa, que ya entró en operación en fase piloto, permitirá a los clientes acceder a beneficios en sus trayectos hacia el centro comercial, en un contexto donde el tráfico sigue siendo uno de los principales problemas urbanos.

Descuentos en viajes: así funciona el beneficio

Según lo informado, el convenio contempla un subsidio del 20% en los primeros 2.000 viajes hacia el centro comercial, con un tope de hasta un dólar (COP $3.800) por trayecto. Cada usuario podrá acceder a un máximo de dos trayectos diferentes con este beneficio.

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La estrategia también incluye el uso de canales promocionales dentro de la aplicación para incentivar las visitas y dar a conocer la oferta del lugar. De esta manera, se busca consolidar al centro comercial como uno de los principales puntos de encuentro al occidente de la capital.

“Esta sinergia con Yango es un plan piloto que estamos desarrollando para explorar nuevas fuentes de tráfico hacia nuestras instalaciones”, explicó David Vaca, gerente estratégico del proyecto.

Movilidad y tecnología: la apuesta detrás de la alianza

El acuerdo llega en un momento clave. Durante 2025, Bogotá se posicionó como una de las ciudades con mayor congestión en el mundo, con más de 150 horas perdidas en tráfico en horas pico.

En este escenario, aplicaciones como Yango han ganado terreno. De hecho, un estudio reveló que cerca del 70% de los viajes en la plataforma corresponden a la tarifa económica, enfocada en desplazamientos diarios.

Para Mark Bitton, representante de la compañía, “entendemos que la tecnología no solo conecta personas, sino que transforma la manera en que viven y experimentan las ciudades”.

Con esta alianza, ambas partes buscan ofrecer soluciones prácticas, impulsar la economía local y mejorar la experiencia de movilidad en la ciudad.

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