Comunicado oficial de Junior sobre el futuro de Alfredo Arias tras título ante Atlético Nacional

Junior de Barranquilla no tardó en mover sus fichas después de conquistar un nuevo título en el fútbol colombiano.

Tras vencer a Atlético Nacional en la final y alcanzar el bicampeonato de la Liga BetPlay, el club rojiblanco confirmó la continuidad del entrenador uruguayo Alfredo Arias.

A través de un comunicado oficial publicado este 10 de junio de 2026, la institución anunció la renovación del vínculo contractual del estratega hasta junio de 2027, una decisión que respalda el exitoso proceso deportivo que ha liderado desde su llegada al conjunto barranquillero.

El comunicado de Junior sobre la continuidad de Alfredo Arias

En el documento, Junior destacó las razones que llevaron a extender el contrato del técnico uruguayo.

"El Club Deportivo Popular Junior F.C. se permite informar a la opinión pública en general, seguidores y medios de comunicación que, se ha extendido el vínculo contractual que une al profesor Alfredo Arias con nuestra institución hasta junio de 2027", informó el club.

Además, la institución resaltó "su destacado desempeño al frente del equipo, así como del compromiso, liderazgo, profesionalismo y sentido de pertenencia que ha demostrado durante su permanencia en el club".

La dirigencia también valoró el trabajo realizado por Arias y su cuerpo técnico, señalando que han sido fundamentales para fortalecer el proyecto deportivo y cumplir los objetivos trazados.

Un técnico que encontró éxito en el fútbol colombiano

La historia de Alfredo Arias en Colombia comenzó en 2020 cuando asumió la dirección técnica del Deportivo Cali durante la pandemia. Posteriormente pasó por Independiente Santa Fe y más adelante llevó a Independiente Medellín hasta una final del campeonato colombiano.

Sin embargo, ha sido en Junior donde ha conseguido sus mayores logros. Desde su llegada al equipo barranquillero, el entrenador ha disputado dos finales consecutivas de Liga y ambas terminaron con celebración rojiblanca.

Con la renovación hasta 2027, Junior ratifica su apuesta por un proyecto que ya le ha dado resultados y que ahora buscará seguir sumando títulos tanto a nivel nacional como internacional.