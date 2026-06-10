CANAL RCN
Deportes

Comunicado oficial de Junior sobre el futuro de Alfredo Arias tras título ante Atlético Nacional

Junior de Barranquilla confirmó la renovación de Alfredo Arias hasta junio de 2027, luego de conquistar el bicampeonato del fútbol colombiano tras vencer a Atlético Nacional en la final.

Alfredo Arias renovó con Junior

Noticias RCN

junio 10 de 2026
09:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Junior de Barranquilla no tardó en mover sus fichas después de conquistar un nuevo título en el fútbol colombiano.

Tras vencer a Atlético Nacional en la final y alcanzar el bicampeonato de la Liga BetPlay, el club rojiblanco confirmó la continuidad del entrenador uruguayo Alfredo Arias.

Hinchas de Nacional se tatuaron la estrella 19 antes de la final ante Junior: video
RELACIONADO

Hinchas de Nacional se tatuaron la estrella 19 antes de la final ante Junior: video

A través de un comunicado oficial publicado este 10 de junio de 2026, la institución anunció la renovación del vínculo contractual del estratega hasta junio de 2027, una decisión que respalda el exitoso proceso deportivo que ha liderado desde su llegada al conjunto barranquillero.

El comunicado de Junior sobre la continuidad de Alfredo Arias

En el documento, Junior destacó las razones que llevaron a extender el contrato del técnico uruguayo.

Teófilo Gutiérrez, tras ser campeón con Junior, reveló por quién votará en las elecciones presidenciales
RELACIONADO

Teófilo Gutiérrez, tras ser campeón con Junior, reveló por quién votará en las elecciones presidenciales

"El Club Deportivo Popular Junior F.C. se permite informar a la opinión pública en general, seguidores y medios de comunicación que, se ha extendido el vínculo contractual que une al profesor Alfredo Arias con nuestra institución hasta junio de 2027", informó el club.

Además, la institución resaltó "su destacado desempeño al frente del equipo, así como del compromiso, liderazgo, profesionalismo y sentido de pertenencia que ha demostrado durante su permanencia en el club".

La dirigencia también valoró el trabajo realizado por Arias y su cuerpo técnico, señalando que han sido fundamentales para fortalecer el proyecto deportivo y cumplir los objetivos trazados.

Un técnico que encontró éxito en el fútbol colombiano

La historia de Alfredo Arias en Colombia comenzó en 2020 cuando asumió la dirección técnica del Deportivo Cali durante la pandemia. Posteriormente pasó por Independiente Santa Fe y más adelante llevó a Independiente Medellín hasta una final del campeonato colombiano.

¿En qué falló la seguridad en Medellín tras el asesinato de un hincha en la final Nacional vs. Junior?
RELACIONADO

¿En qué falló la seguridad en Medellín tras el asesinato de un hincha en la final Nacional vs. Junior?

Sin embargo, ha sido en Junior donde ha conseguido sus mayores logros. Desde su llegada al equipo barranquillero, el entrenador ha disputado dos finales consecutivas de Liga y ambas terminaron con celebración rojiblanca.

Con la renovación hasta 2027, Junior ratifica su apuesta por un proyecto que ya le ha dado resultados y que ahora buscará seguir sumando títulos tanto a nivel nacional como internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia Femenina

Así reaccionó Néstor Lorenzo al título de Colombia en la Liga de Naciones Femenina

Millonarios

Millonarios pierde a uno de sus delanteros para el segundo semestre

Atlético Nacional

Hinchas de Nacional se tatuaron la estrella 19 antes de la final ante Junior: video

Otras Noticias

Trabajo

En qué puesto quedó Colombia en el ranking mundial tras reducir la jornada laboral

Colombia en el ranking mundial tras reducir la jornada laboral. ¿En qué puesto quedó?

Medellín

VIDEO | Paciente fue sacado en silla de ruedas de un hospital en Medellín y abandonado a su suerte en un andén

Tras la difusión de los videos en redes sociales, el centro médico ya se pronunció. ¿Qué fue lo que dijo?

Shakira

Shakira rompe récord con su canción ‘Dai Dai’ a horas de que empiece el Mundial de Fútbol

Reino Unido

Viviendas y vehículos incendiados dejan protestas tras ataque con arma blanca en Irlanda del Norte

Mundial de fútbol

¿Qué tan peligroso puede ser el inicio del Mundial para quienes apuestan en línea? Esto dicen los expertos