Usuarios reportan fallas en Bre-B: el sistema de pagos del Banco de la República presentó demoras en transferencias

El sistema de pagos interoperables Bre-B, impulsado por el Banco de la República, enfrentó su primera gran prueba tras poco más de una semana en funcionamiento. La herramienta, que promete transformar la forma en que los colombianos envían y reciben dinero mediante llaves digitales únicas, sufrió una interferencia temporal que afectó múltiples transacciones el 15 de octubre.

Durante la tarde y noche de ese día, usuarios en X (antes Twitter) reportaron fallas en los envíos de dinero, indicando que los recursos fueron descontados de las cuentas de origen, pero no llegaron a su destino. Otros mencionaron que las transacciones fueron rechazadas sin explicación aparente, generando preocupación en plena jornada de pago de quincena.

El Banco de la República confirmó a al diario La República que la interferencia fue solucionada en minutos, asegurando que el sistema ya opera con normalidad. Sin embargo, la experiencia ha generado inquietud sobre la estabilidad e interoperabilidad entre entidades financieras.

Bancos afectados y respuesta a los usuarios

Entre los bancos mencionados por los usuarios están Davivienda, Bancolombia, Nequi, Nu, Banco de Bogotá, entre otros, lo que evidencia que el problema afectó a gran parte del ecosistema financiero. Algunas entidades, como Davivienda, informaron que los recursos descontados serían devueltos en un plazo aproximado de 30 horas hábiles.

Ante este tipo de incidentes, los expertos recomiendan contactar directamente a los canales de atención al cliente de cada entidad. En caso de no recibir respuesta o solución, los usuarios pueden presentar una queja ante la Superintendencia Financiera, autoridad encargada de supervisar el correcto funcionamiento del sistema.

Así está el sistema Bre-B, en números

El alcance del sistema Bre-B es amplio: 88,8 millones de llaves registradas y 62,2 millones de medios de pago vinculados. De los 32,8 millones de clientes activos, el 59% utiliza llaves alfanuméricas, seguidas por el número de celular (21,2%) y el documento de identidad (10,9%), de acuerdo a los datos recogidos por La República.

Esta adopción masiva demuestra el potencial de Bre-B, pero también la necesidad de garantizar su estabilidad y confianza operativa.