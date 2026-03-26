Buscan para trabajar con contrato fijo de dos millones y prestaciones de ley: estos son los puestos

La dinámica del empleo en Colombia está experimentando una transformación necesaria. Atrás quedaron los días donde los contratos por prestación de servicios o de obra labor dominaban el panorama para los cargos operativos y técnicos.

Hoy, la tendencia apunta a la retención del talento a través de la seguridad contractual, con una oferta que está captando la atención de miles de buscadores de empleo: vacantes fijas con salarios de $2.000.000 y beneficios de ley completos.

Tras el ajuste del salario mínimo para este año, que situó el ingreso básico (incluyendo auxilio de transporte) en los $2.000.000, el sector privado ha entendido que para mantener la productividad es vital ofrecer condiciones que vayan más allá de lo económico.

Las nuevas vacantes no solo cumplen con este monto, sino que garantizan un contrato a término indefinido desde el primer día.

Perfiles con mayor demanda que buscan las empresas

Las convocatorias actuales abarcan un espectro diverso de la economía nacional. Sectores como el logístico, salud, administrativo y de servicios son los que lideran las tablas de contratación. Entre los perfiles más buscados se encuentran:

Auxiliares contables y de nómina: Con salarios que oscilan entre los $2 y $2.5 millones.

Personal de servicios de salud: Auxiliares de enfermería y laboratorio con vinculación directa.

Operativos logísticos y de producción: En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde la industria metalmecánica y de plásticos está contratando personal fijo con urgencia.

Sector gastronómico: Cadenas de restaurantes de alto crecimiento están ofreciendo contratos indefinidos con alimentación incluida como beneficio adicional.

Expertos en recursos humanos señalan que un contrato fijo reduce los niveles de estrés laboral y aumenta el sentido de pertenencia. Al sumar el salario base de $2.000.000 con los beneficios de ley, el costo prestacional para la empresa aumenta, pero la rotación de personal disminuye drásticamente, lo que a largo plazo resulta en una mayor eficiencia operativa.

Las plataformas de empleo como Magneto, Computrabajo y El Empleo ya reportan un incremento del 15% en la publicación de este tipo de ofertas "blindadas" contra la temporalidad.

Para los interesados, la recomendación es clara: actualizar su hoja de vida y enfocarse en empresas que ofrezcan vinculación directa, pues el mercado de 2026 está premiando la lealtad con estabilidad.