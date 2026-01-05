Fin de vacaciones en Bogotá: ya hay fecha oficial para el inicio de clases en colegios públicos

La Secretaría de Educación del Distrito ya puso fin a una de las principales dudas de padres, estudiantes y docentes en la capital.

A través de un acto administrativo oficial, la entidad definió el inicio de clases y el calendario académico para 2026 en los colegios distritales de Bogotá, información clave para la planeación familiar y escolar del nuevo año.

La decisión quedó establecida en la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, documento que fija las fechas para las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media en la ciudad.

Inicio de clases y fechas clave del calendario escolar 2026

Según lo definido por la Secretaría de Educación del Distrito, las clases para los estudiantes comenzarán el 26 de enero y se extenderán hasta el 29 de noviembre de 2026.

Con este cronograma, Bogotá mantiene un calendario académico estructurado para garantizar el cumplimiento de las semanas lectivas exigidas por la normativa nacional.

En cuanto a los periodos de descanso, el calendario contempla varias pausas a lo largo del año. El receso de mitad de año irá desde el 22 de junio hasta el 6 de julio, una pausa esperada por la comunidad educativa.

A esto se suman los descansos correspondientes a Semana Santa y la tradicional semana de receso estudiantil en octubre, que permite a los estudiantes tomar un respiro antes del cierre del año lectivo.

Estas fechas aplican para todos los colegios oficiales de Bogotá, lo que facilita la organización de agendas familiares, viajes y actividades extracurriculares.

Docentes, directivos y semanas de desarrollo institucional

El calendario 2026 también define la programación para docentes y directivos docentes. De acuerdo con la Resolución 2433, este personal contará con cinco semanas de desarrollo institucional, distribuidas estratégicamente a lo largo del año.

Dos de estas semanas se realizarán en enero, antes del inicio de clases con estudiantes. Las otras tres estarán programadas en abril, octubre y una última en diciembre, al cierre del calendario académico. Estos espacios están destinados a planeación pedagógica, evaluación de procesos y fortalecimiento institucional.