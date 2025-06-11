CANAL RCN
Economía

Ponen freno a vigilantes de conjuntos por práctica común contra los residentes: esto se sabe

Quienes infrinjan la norma, tendrán duras consecuencias en su trabajo.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
03:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Como es sabido, cada conjunto residencial se rige bajo la Ley 675 de 2001, conocida como la Ley de Propiedad Horizontal. Allí, estos están obligados a cumplir con normas que rigen con la convivencia pacífica y solidaridad social.

Es decir, cada residente que viva en un conjunto tiene derechos y deberes, las normas de convivencia, el pago de cuotas de administración y el funcionamiento de los órganos de gobierno se rigen por la Ley 675 de 2001 y el Reglamento de Propiedad Horizontal específico del conjunto.

Conjuntos residenciales no tendrán cobro importante ante la DIAN: nueva ley los cobijaría
RELACIONADO

Conjuntos residenciales no tendrán cobro importante ante la DIAN: nueva ley los cobijaría

Ahora, bajo todo este contexto surge con frecuencia una práctica arbitraria que, a pesar de ser ilegal, persiste en diversas copropiedades del país y es la retención del trasteo de un residente por parte del personal de vigilancia, una práctica común que bajo la ley está prohibida.

¿Qué dice la ley sobre esta práctica de los vigilantes en conjuntos?

La razón fundamental por la cual un vigilante no está en la facultad de retener el trasteo de un residente reside en el marco normativo colombiano, específicamente en la Ley 675 de 2001 o Ley de Propiedad Horizontal, y en la misma naturaleza y alcance de la seguridad privada.

En ningún aparte de esta ley, ni de sus desarrollos, se le otorga a la administración la potestad de restringir el uso, goce o disposición de los bienes muebles de un propietario o arrendatario por razón de la mora en las cuotas. Si la administración, que es el ente legalmente responsable, no tiene esta facultad, mucho menos puede delegarla en el personal de vigilancia, cuyas funciones son de estricta seguridad y control de acceso.

El personal de vigilancia y seguridad privada está regulado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y sus deberes se limitan a la protección de bienes, la prevención de delitos y el control de ingreso y salida conforme a protocolos de seguridad.

Fuerte llamado a los conjuntos residenciales: tendrán que adecuar sus instalaciones para evitar inconvenientes
RELACIONADO

Fuerte llamado a los conjuntos residenciales: tendrán que adecuar sus instalaciones para evitar inconvenientes

El vigilante no es una autoridad policial ni judicial; por lo tanto, no puede realizar una retención de bienes que, sin orden judicial, se configura como una vía de hecho y una potencial retención indebida de cosa mueble, figura sancionada por el Código Penal colombiano.

¿Qué derechos se vulneran en estos casos?

En primera medida, los muebles son bienes privados del residente o arrendatario. Solo una autoridad judicial competente, mediante un proceso legal de embargo o secuestro, podría ordenar su retención o disposición.

Por otro lado, si bien el contexto es la salida de un inmueble, la retención de sus pertenencias coarta la libre disposición del residente sobre sus bienes, limitando su capacidad para mudarse y continuar su vida en un nuevo lugar.

Incluso cuando en el reglamento de propiedad horizontal se incluyan cláusulas que autoricen la retención del trasteo por falta de 'paz y salvo', estas disposiciones se consideran ineficaces por contrariar una ley de orden superior, la Ley 675 de 2001, que no contempla esa medida. El reglamento interno no puede estar por encima de la legislación nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 6 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Trabajo

Economía plateada en Colombia: cómo el talento senior impulsa el crecimiento y la innovación

Colpensiones

Así funciona el simulador de Colpensiones: paso a paso para saber cuánto recibiría de pensión

Otras Noticias

Luis Gilberto Murillo

Luis Gilberto Murillo en Tribuna RCN: “Colombia no puede devolverse a los ciclos de violencia inaceptables”

El ex canciller fue el invitado de este jueves en Tribuna RCN, el espacio de debate para escuchar a los aspirantes a la Presidencia.

Viral

¿Noviazgo a la vista?: Karina García hace contundente revelación sobre su vida sentimental

La modelo antioqueña rompió el silencio sobre la polémica decisión que ha invadido las redes sociales.

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?

Venezuela

María Corina Machado habló de lo que pasará en Venezuela: Maduro empezó esta guerra y Trump la acabará

Independiente Santa Fe

Santa Fe sella acuerdo verbal con importante jugador pretendido por Junior y Millonarios