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Colombia

Medellín amplió una semana el racionamiento de agua en seis comunas: ¿cuáles son y por qué?

Aunque los ciudadanos han reducido su consumo, el ahorro todavía no es suficiente.

Foto: Freepik.

Valentina Bernal

septiembre 30 de 2026
03:33 p. m.
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El racionamiento de agua continuará durante una semana más en seis comunas de Medellín debido a la disminución de las reservas del sistema que abastece a parte de la ciudad.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que la medida se mantendrá en las comunas 1, 3, 4, 8, 9 y 10, mientras las autoridades hacen seguimiento a los niveles del embalse Piedras Blancas y al consumo de los usuarios.

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La decisión llega después de que se evidenciara una reducción en el uso del agua, pero que, según las autoridades, todavía no alcanza para superar el déficit que presenta el sistema.

¿Qué está pasando con el agua en Medellín?

El problema está relacionado principalmente con la cantidad de agua disponible en las fuentes que abastecen el sistema de acueducto.

Uno de los puntos que más preocupa es el embalse Piedras Blancas, que ha registrado una reducción considerable en sus niveles.

De acuerdo con los datos entregados por EPM, el embalse pasó de estar aproximadamente en 91% de su capacidad al 76% en solo 15 días.

Esta disminución obligó a las autoridades a retomar las interrupciones del servicio como una medida preventiva para reducir el consumo y proteger las reservas disponibles.

¿Por qué continuará el racionamiento?

Las autoridades reconocen que los ciudadanos han respondido al llamado para utilizar menos agua. Sin embargo, el ahorro conseguido todavía estaría por debajo de lo necesario para estabilizar el sistema.

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El gerente general de EPM, Humberto Iglesias, destacó que los usuarios han reducido su consumo, pero advirtió que el esfuerzo aún resulta insuficiente frente a las condiciones actuales y al impacto del fenómeno de El Niño.

Por eso, la estrategia busca disminuir el consumo mientras se espera una recuperación de las fuentes de abastecimiento.

¿Cuáles son las comunas donde habrá racionamiento?

La medida se mantiene en seis comunas:

  • Comuna 1 – Popular
  • Comuna 3 – Manrique
  • Comuna 4 – Aranjuez
  • Comuna 8 – Villa Hermosa
  • Comuna 9 – Buenos Aires
  • Comuna 10 – La Candelaria
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Los habitantes de estos sectores deberán estar atentos a los horarios establecidos por EPM para las interrupciones del servicio.

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