Bancolombia y Nequi preparan importante servicio para 2026: así podrán comprar y vender dólares

Los usuarios de Bancolombia y Nequi están a punto de contar con una nueva alternativa para manejar su dinero en moneda extranjera.

RELACIONADO Nequi lanza importante ayuda a usuarios que envían dinero por equivocación a otro número

Ambas plataformas anunciaron que permitirán comprar y vender dólares digitales directamente desde sus aplicaciones, una función que busca facilitar transferencias internacionales, diversificar opciones de inversión y ampliar el acceso a activos digitales en Colombia.

La novedad estará respaldada por Wenia, la plataforma de activos digitales del Grupo Cibest, matriz de Bancolombia y Nequi. Según se explicó, esta herramienta funcionará como una cuenta adicional dentro de las apps, sin necesidad de acudir a plataformas externas.

¿Cómo funcionarán los dólares digitales en Bancolombia y Nequi?

Pablo Arboleda, CEO de Wenia, explicó que el servicio se encuentra en fase de pruebas y que la expectativa es que entre en operación durante el primer trimestre del año. “Esta opción funcionará como una cuenta más para los usuarios”, señaló en declaraciones a Valora Analitik.

La propuesta responde al creciente interés por los llamados dólares digitales o monedas estables, activos que mantienen paridad con el dólar estadounidense y reducen la volatilidad frente a otras criptomonedas.

“El mundo de las remesas cada vez va a ser más eficiente para nuestros clientes, porque van a estar siendo ejecutadas por medio de rieles de activos digitales”, agregó Arboleda.

Monedas estables, inversión y adopción digital en Colombia

A diferencia de criptomonedas más volátiles como Bitcoin o Solana, las monedas estables se han convertido en una opción atractiva para quienes buscan protegerse de las fluctuaciones cambiarias y realizar operaciones internacionales con mayor eficiencia.

Actualmente, cerca del 40 % de los activos invertidos en Wenia corresponden a monedas estables, mientras que el 60 % restante está en activos volátiles.

El ejecutivo aclaró que, por ahora, no se planea listar nuevos activos digitales. “Si los usuarios solicitan algún activo particular, lo revisaremos, pero ya no es tan fuerte como antes”, indicó.

La integración de dólares digitales en Bancolombia y Nequi podría impulsar la adopción de activos digitales y fortalecer la inclusión financiera, al ofrecer herramientas confiables dentro de aplicaciones que ya hacen parte del día a día de millones de colombianos.