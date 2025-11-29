Volvió a caer el acumulado: MiLoto entregó un nuevo premio millonario

El sorteo de MiLoto del viernes 28 de noviembre de 2025 dejó una noticia que muchos jugadores esperaban, pues el acumulado de $800 millones finalmente cayó y ya tiene dueño.

En una jornada que rompió la racha de acumulados, un apostador logró acertar los cinco números ganadores y se llevó uno de los premios más altos que ha entregado el juego recientemente.

Un habitante de Cúcuta se llevó el premio mayor

Según la información oficial, el afortunado ganador es un habitante de Cúcuta que adquirió su tiquete en modalidad automática en un punto SuperGiros de Norte de Santander.

Los números ganadores del Sorteo #441 fueron: 06, 07, 08, 12 y 28, una combinación que pocos imaginaban y que terminó convirtiéndose en la llave para cambiarle la vida a un colombiano.

Aunque aún no se conocen más detalles del ganador o del punto exacto donde se vendió el billete, MiLoto confirmó que se trató de un único acierto total, lo que le permitió al jugador reclamar la totalidad de los $800.000.000 sin necesidad de dividir el premio.

El sorteo no solo dejó este gran ganador, pues también un total de 17.758 jugadores resultaron premiados en categorías menores, con una bolsa general de $917.320.500 repartida entre los diferentes aciertos.

Nuevo acumulado arranca con $120 millones

Tras la caída del premio mayor, MiLoto reactivó su acumulado con una nueva cifra base de $120 millones, lista para el próximo sorteo.

Aunque es una suma menor en comparación con los $800 millones recién entregados, sigue siendo un monto atractivo para quienes buscan tentar la suerte.

MiLoto, como todos los juegos regulados en Colombia, destina parte de sus recursos al financiamiento de la salud pública, por lo que cada apuesta también contribuye a fortalecer este sector.

Con un nuevo acumulado en marcha, miles de jugadores ya se preparan para intentar repetir la hazaña del ganador de Cúcuta.