Vuelos baratos para fin de año: anuncian tiquetes desde $69.300 y descuentos de hasta 64 %

Llegó una de las épocas más esperadas por los viajeros frecuentes y aquellos que buscan planificar sus vacaciones con anticipación. La aerolínea JetSMART lanzó una agresiva estrategia de rebajas para vuelos de fin de año y 2027, con tiquetes desde $69.300 y descuentos de hasta el 64 % en una amplia red de destinos nacionales e internacionales.

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Esta iniciativa busca dinamizar el sector turismo y ofrecer alternativas de bajo costo para las familias que desean recibir el nuevo año fuera de casa o programar sus escapadas con antelación para el próximo ciclo.

¿Cómo aprovechar los tiquetes aéreos económicos?

La compañía, recientemente galardonada por Skytrax como la Mejor Aerolínea Low-Cost de Sudamérica, habilitó su portal con tarifas promocionales por tiempo limitado. Las rebajas aplican tanto para trayectos nacionales —como la ruta Bogotá-Cali desde $69.300 por trayecto— ideales para puentes festivos, como para rutas internacionales hacia el Caribe, Norteamérica y Suramérica.

Entre los aspectos más destacados de esta campaña se encuentran:

Tarifas base reducidas: Pasajes desde $69.300 en trayectos seleccionados dentro del territorio nacional.

Descuentos agresivos: Rebajas acumuladas de hasta el 64 % en paquetes y vuelos combinados.

Amplia ventana de viaje: Fechas habilitadas que van desde finales de octubre de este año hasta mayo del próximo año.

La promoción estará disponible del 5 al 12 de octubre de 2026 y contempla fechas de viaje desde el 26 de octubre de 2026 hasta el 27 de mayo de 2027, dependiendo del destino.

Entre las opciones informadas están Bogotá-Cali desde $69.300, Bogotá-Medellín desde $72.300 y Bogotá-Bucaramanga desde $74.600.

Además de Medellín-Montería desde $74.800, Bucaramanga-Bogotá desde $75.600 y Medellín-Barranquilla desde $75.700.

En cuanto a los vuelos internacionales, las tarifas comienzan desde $531.100, con descuentos de hasta 18 %. Entre las alternativas señaladas están Cali-Antofagasta desde $531.100, Medellín-Punta Cana desde $606.300 y Cali-Punta Cana desde $617.400.