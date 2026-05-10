Nueva experiencia de lujo llegará a vuelos entre Colombia y Europa desde 2027

Avianca presentó la evolución de su experiencia Business Class INSIGNIA, una propuesta que tendrá nuevas características a partir de 2027 y que estará disponible en vuelos operados en aviones Boeing 787 hacia ciudades como París, Londres, Madrid, Barcelona y Nueva York.

La presentación se realizó en la capital francesa, donde la compañía participó junto a representantes del diseño colombiano como Johanna Ortiz y Baobab. La iniciativa buscó destacar la conexión entre América Latina y Europa a través de sectores como el turismo, la moda, la gastronomía y las industrias creativas.

Actualmente, la aerolínea mantiene un vuelo directo diario entre Bogotá y París, una ruta que comenzó operaciones en 2024 y que, según cifras entregadas por la compañía, ya ha movilizado a más de 330.000 pasajeros.

¿Qué cambios tendrá la experiencia Business Class desde 2027?

Uno de los principales anuncios está relacionado con la renovación de la cabina. Desde 2027, INSIGNIA incorporará una configuración orientada a ofrecer mayores niveles de privacidad y comodidad durante los vuelos de larga distancia.

La propuesta conservará los asientos Flatbed, que permiten una reclinación de 180 grados, y sumará elementos tecnológicos como pantallas de alta definición 4K, conectividad Bluetooth y audífonos Meridian con cancelación de ruido.

También habrá elementos pensados para el descanso de los pasajeros, entre ellos pijamas y pantuflas. A esto se agregará un amenity kit inspirado en el trabajo de mujeres artesanas de Chimichagua.

La gastronomía será otro de los componentes centrales de la experiencia. En los vuelos que parten desde Bogotá estará disponible un menú desarrollado por los chefs Álvaro Clavijo, de El Chato, y Rafael Buitrago, de Elvia Barichara.

La oferta estará inspirada en ingredientes, sabores y elementos de la biodiversidad latinoamericana y será presentada en una nueva vajilla. Además, se incorporarán opciones de Home Burgers en vuelos que salen desde Bogotá y Medellín hacia Europa.

La experiencia comenzará antes del abordaje. Los viajeros podrán acceder a atención preferencial en el área de check-in destinada a INSIGNIA en Bogotá y tendrán acceso a salas VIP.

Bogotá y París fortalecen su conexión aérea

La ruta directa entre Bogotá y París se ha convertido en uno de los principales enlaces de la compañía entre Colombia y Francia. Durante el primer semestre de 2026, más de 90.000 pasajeros viajaron desde o hacia la capital francesa, según datos entregados por la aerolínea.

Desde Bogotá, los viajeros provenientes de Europa también pueden continuar hacia más de 70 destinos en América. Entre las posibilidades mencionadas por la compañía se encuentran Lima y Cusco, en Perú; las Islas Galápagos, en Ecuador; Buenos Aires, en Argentina; y Río de Janeiro y São Paulo, en Brasil.

“Desde la apertura de la ruta directa Bogotá-París en 2024, hemos transportado a más de 330.000 pasajeros, facilitando el turismo, el intercambio cultural y los negocios entre Francia y nuestra región”, aseguró Catalina Nannig, vicepresidente de Ventas de Avianca.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.