Colombianos tendrán nuevo aeropuerto internacional: esta es la ciudad donde operará

Colombia se consolida firmemente como un destino turístico de clase mundial, experimentando un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes internacionales a través de sus aeropuertos.

Las cifras recientes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) reflejan esta dinámica positiva. Solo entre enero y julio de 2025, la red aeroportuaria colombiana movilizó a más de 32,6 millones de pasajeros, demostrando no solo la confianza en la conectividad aérea del país, sino también un crecimiento notable en el tráfico internacional.

Los principales aeropuertos del país actúan como las grandes puertas de entrada: El Dorado en Bogotá concentra cerca del 69% del tráfico internacional, seguido por los terminales aéreos de Rionegro (Medellín) y Cartagena. Ciudades como Bogotá, Antioquia y Bolívar son las que reciben la mayor proporción de estos visitantes, siendo Estados Unidos el principal país emisor, seguido de México y Ecuador.

No obstante, otras ciudades del país buscan consolidarse como otros atractivos para los viajeros y por ello han hecho una inversión en infraestructura para recibir a millones de turistas internacionales.

Este será el nuevo aeropuerto internacional que tendrá Colombia

En un movimiento estratégico que busca llevar esta prosperidad aérea a la región de la Orinoquía, se ha sellado un Convenio Marco de Cooperación y Apoyo Recíproco crucial para el fortalecimiento del Aeropuerto El Alcaraván de Yopal, en Casanare.

Este acuerdo trascendental fue suscrito por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal y la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Llanos.

El objetivo central de esta alianza es impulsar el proceso de adecuación para que El Alcaraván obtenga la categoría de aeropuerto con operación internacional.

“Este acuerdo interinstitucional establece una hoja de ruta coordinada para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de gestión necesarios para cumplir con los requisitos de infraestructura, servicios aeroportuarios, articulación institucional y promoción económica y turística que demanda la internacionalización del terminal aéreo”, dijo la Aerocivil.

Para iniciar este ambicioso proyecto, se ha asignado una partida inicial de $18.000 millones de pesos. Estos recursos se destinarán a áreas críticas que permitirán la operación internacional, incluyendo: