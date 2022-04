La historia de Francia Márquez cuando participó en el Factor X y conoció a Marbelle

En el marco de la polémica por un trino racista de Marbelle contra la candidata, Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, se conocieron nuevos detalles del momento en que ambas se cruzaron en el Factor X.

Según relató Francia Márquez, hace ya varios años fue una de los millones de personas que se presentó a las audiciones del Factor X, casualmente, en la versión en la que también estaban como jurados Jose Gaviria, Juan Carlos Coronel y por supuesto Marbelle.

Contó que con “ilusión” se presentó a dicha audición en la que la cantante estaba como “maestra de música”.

“Cuando salí de mi comunidad mi abuela me echó la bendición y me dio el abrazo ancestral que hoy desde lo más profundo de mi corazón te ofrezco (a Marbelle). Durante el recorrido montada en el bus, pensaba en la ilusión de lo que pasaría si llegara a clasificar”, detalló Francia.

Uno de los motivos por los que quiso participar en el Factor X, cuenta Márquez, era “con la música, cambiar la realidad” tanto para su familia como para su comunidad, sin embargo, no todo salió como esperaba.

“Aunque evidentemente no clasifiqué, regresé a mi casa con mucho orgullo y alegría de haberte podido saludar. Recuerdo que le dije a mis primos: ¡Que alegría, conocí a Marbelle!”, reveló la candidata a la vicepresidencia de la República.

Concluye su historia destacando que la vida la puso en otro camino, en el que hoy se disputa su llegada y la de Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Sin embargo, insiste en que desde su adolescencia ha sido admiradora de ‘la reina de la tecnocarrilera’.

“Querida Marbelle, no entiendo cómo me odias sin conocerme, cómo desconfías de mí, si nunca hemos tenido la oportunidad de tener un acercamiento. Te quiero decir que por el contrario, yo desde adolescente he sido tu admiradora”, escribió Francia Márquez en su cuenta de Twitter.

Por sus parte, la cantante publicó un comentario señalando que, en su momento le dijo que no a la hoy candidata cuando asistió a las audiciones del Factor X, y es algo que hoy repite.

Respuesta de Marbelle a Francia Márquez

“En factor X le dije que no! Y hoy se lo repito … ¡no continúas con nosotros!”, comentó Maureen Belky Ramírez.

¿Cómo empezó dicha situación entre Marbelle y Francia Márquez?

La cantante realizó polémicas publicaciones en su cuenta de Twitter refiriéndose a la abogada y lideresa social de origen afrodescendiente.

En uno de sus trinos publicados el 28 de marzo, Marbelle se refería a Gustavo Petro como ‘Cacas’ y a Francia Márquez como ‘King Kong’, incurriendo en una comparación racista fuertemente criticada por distintos sectores.

Denuncia penal contra Marbelle

En el documento dirigido al fiscal general, Francisco Barbosa, el senador Roy Barreras anunció que presentaría una denuncia penal contra la artista por “violar la ley antirracismo y el código penal”.

Calificó los comentarios de Marbelle como “despectivos, groseros e insultantes”, que, además, configuraron “un acto de hostigamiento” en contra de la candidata mediante una imputación deshonrosa.

Aunque el trino fue eliminado horas más tarde por la cantante, ya se había viralizado en redes sociales.