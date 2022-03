¿Qué harán los candidatos con los migrantes venezolanos en Colombia de llegar al Gobierno?

En el marco de las elecciones presidenciales 2022, los candidatos para esta disputa política han ido informando a los colombianos acerca de sus programas de gobierno en entrevistas con medios de comunicación y debates que permiten a los ciudadanos tener más clara su intención de voto.

Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt estuvieron presentes en un nuevo debate regional este jueves en el que dieron a conocer varias de sus propuestas para convencer a los millones de colombianos que están habilitados para las votaciones del próximo 29 de mayo.

Uno de los temas más preocupantes en la actualidad del país es la gran cantidad de migrantes venezolanos que ingresan a las tierras cafeteras cada día. Con corte del año pasado, cerca de dos millones de venezolanos han llegado a Colombia con la intención de tener un nuevo comienzo, ya que debido a la dictadura de Nicolás Maduro sus vidas se han visto altamente perjudicadas.

Sin embargo, por más de que el gobierno colombiano haya querido abrirles las puertas a los habitantes del vecino país, varias dificultades se han desatado a raíz de eso, como por ejemplo la inseguridad y algunas faltas de trabajo para personas.

Por ello, los candidatos han sido cuestionado acerca de qué harán con los millones de venezolanos que viven actualmente en Colombia si llegan finalmente al gobierno nacional.

De parte de Sergio Fajardo, el candidato de la Centro Esperanza dio algunas vueltas inicialmente alrededor del interrogante, pero afirmó que buscará la manera de abrir canales de comunicación con el régimen de Nicolás Maduro.

"El tema de los venezolanos es otro capítulo de lo que ha sido nefasto del gobierno colombiano, en particular de su política de relaciones exteriores, de pronto podamos recordar que hace unos años en Cúcuta con un concierto se fue a decirle a Maduro que tenía las horas contadas y eso no puede ser así. Ha sido una política de relaciones exteriores equivocada, dañina, porque si se entiende por política de relaciones exteriores la capacidad de tomarse fotos con amigos, pues es una trivialidad, pero la política de relaciones exteriores es para solucionar problemas, y en la frontera hemos visto es incapacidad de entender la política de relaciones exteriores. Hay que abrir canales de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro, no me gusta Maduro, no me ha gustado Maduro, ni me va a gustar Maduro, pero cerca de 5 millones de colombianos con 17 consulados cerrados en Venezuela que están sin ningún tipo de protección, esos son nuestros intereses. Esos canales nos permiten afrontar otros problemas que son cruciales y empezar a confrontarlos".

Por su parte, Ingrid Betancourt señaló que mantendría el actuar del presidente Iván Duque dándole ingreso a los venezolanos en el país, pero garantizándoles un ingreso satisfactorio para que estos no causen problemas mayores en la nación.

"Yo mantendría el estatus pero con algunas aclaraciones: el sentimiento popular en Colombia en todas las regiones es que la presencia de venezolano le está quitando espacio a los colombianos. Yo oigo quejas frecuentemente de que los venezolanos le están quitando derechos a los colombianos, que les quitan los subsidios, que les quitan la oportunidad de trabajo y también en ciertos momentos los relacionan con los problemas de violencia y delincuencia, yo estuve hace unas semanas en Bucaramanga en el sepelio de Nickol Valentina, una niña de 15 años que asesinaron por robarle el celular y la narrativa popular es que a ella la asesinaron por la presencia de los venezolanos. Nuestro deber como Estado es garantizar que esa integración sea exitosa, es decir, darles a ellos todos lo que necesitan para que puedan sentirse a gusto con los derechos como ellos nos acogieron, pero se tiene que dar de manera igualitaria para todos".

Finalmente, Federico Gutiérrez, también señaló que mantendría los estatus que actualmente se tienen respecto a la migración de venezolanos en Colombia, cuidando del bienestar de quienes ingresen. Además, aprovechó para lanzarle un dardo al otro candidato Gustavo Petro, quien no estuvo presente en este debate.

"Lo que vemos hoy con más de 2 millones de venezolanos sufriendo en las calles de nuestro país es culpa del desastre de lo que pasó en Venezuela, justo un modelo que plantea quien no vino hoy al debate. Esos proyectos populistas y autoritarios, las propuestas de algunos candidatos va de la mano de lo que hicieron allá, lo primero es que a Colombia no le pase eso. Lo segundo es que yo considero que el tema del estatus se debe mantener, Colombia tiene que ser amigo de los venezolanos. Las primeras acciones que deben ocurrir así como lo hice una vez fui alcalde de Medellín y es que no puede haber ni un solo niño en la calle, ni colombiano ni venezolano, lo primero que tiene que haber es inserción al sistema escolar, al plan de alimentación escolar y al programa del buen comienzo, porque si los dejamos en la calle el problema va a ser peor y es un tema de derechos humanos, sin que eso vaya en contravía de que los niños colombianos se queden sin cupo, tenemos que apropiar los recursos. El tema de atención en salud para las mujeres venezolanas embarazadas".

