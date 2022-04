Fico se refirió a la firma de Petro sobre la expropiación, ¿también irá a una notaría?

Bajo el argumento de que varios de sus contrincantes para la Presidencia 2022 les manifiestan a los colombianos que Gustavo Petro expropiará los recursos privados si llega al gobierno, el candidato del Pacto Histórico decidió firmar en una notaría de Bogotá un compromiso en el que garantizó que en su programa de gobierno no incluirá ningún tipo de expropiación.

“Me comprometo ante el pueblo que, respetando la Constitución y la ley, no habrá ningún acto de expropiación contra ningún bien de los colombianos en mi gobierno”, indicó el candidato ante los medios de comunicación.

La decisión del exalcalde de Bogotá dio a conocer todo tipo de reacciones de los diferentes sectores políticos, en donde de un lado celebraron su actuar por las supuestas campañas que se han generado para desprestigiar sus propuestas, mientras que en otros extremos les sigue llamando la atención el término “democratizar”, que ha utilizado en los discursos y debates que ha realizado durante la campaña.

Federico Gutiérrez sobre la expropiación

Petro es el candidato que cuenta con el mayor porcentaje de intención de voto para las elecciones del próximo 29 de mayo, sin embargo, Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, lo sigue de cerca en las encuestas y ha mostrado el mejor crecimiento durante las últimas semanas.

La ‘pelea’ por la Presidencia tendría estos dos rostros en una posible segunda vuelta, por lo que cada uno de los dos aprovecha cualquier despiste o mal actuar del otro, para lanzar fuertes dardos contra sus diferentes propuestas.

En esta oportunidad, Fico fue contundente al ser interrogado por la Revista Semana sobre si le creía o no a Petro su firma de la no expropiación a ningún colombiano.

“No le creo, lo mismo dijo Chávez. No le creo porque lo he escuchado hablando de expropiación. Cómo será que la gente no les cree que tuvieron que irse hasta una notaría”, dijo este lunes el exalcalde de Medellín.

De igual manera, Gutiérrez dejó claro que él no debía presentarse a una notaría para firmar este tipo de ‘tranquilidades’ porque “nunca lo hará” y los colombianos tienen claro eso.

“Es que yo jamás tengo que explicar que no voy a expropiar, porque nunca lo haré. Expropiar es robarse los recursos de los demás, por más de que lo pinten de democratizar. Yo no les creo y el país no les cree”, señaló el candidato presidencial.