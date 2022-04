Subsidio de Francia Márquez: “Lo merezco, he sido una mujer empobrecida”

Tras la controversia que generó conocer que la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro recibe desde el 2019 el subsidio de Ingreso Solidario, Francia Márquez se pronunció al respecto y explicó las razones por las que ha recibido $4.060.000 del programa que estableció el Gobierno Nacional para ayudar a las familias en mayor condición de vulnerabilidad del país.

La política y activista social explicó las razones por las que es beneficiaria del programa Ingreso Solidario.

La candidata a la vicepresidencial desmintió las conjeturas que se han tejido respecto al subsidio del Gobierno Nacional que aún recibe.

Al respecto, Márquez dijo que resultó beneficiada a través del seguimiento del Sisbén, entidad que se encarga de evaluar las condiciones de pobreza de las familias colombianas para definir si aplican o no al subsidio.

Para el 2019, cuando resultó aplicable para la ayuda, Márquez aseguró que no tenía cargos políticos y se encontraba en condición de desempleo:

Me calificaron por el Sisbén para recibir el subsidio de Ingreso Solidario. En la pandemia yo no solicité el subsidio. Es más, yo nunca fui a hacer fila para recibirlo, eso me lo consignaban a mi cuenta.

Frente a este escandaloso tema Márquez reconoció que efectivamente sí recibió estos pagos, y contundentemente explicó el por qué:

Lo merezco porque no he sido una mujer rica. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia.