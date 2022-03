¿Francia Márquez le cerró la puerta de la vicepresidencia a Gustavo Petro?

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones legislativas de Colombia, en las que igualmente se votó por los candidatos de las diferentes coaliciones y en las que Francia Márquez, una activista medioambiental, se quedó con el segundo lugar del Pacto Histórico, consulta que ganó contundentemente Gustavo Petro.

Muchos políticos colombianos han catalogado este hecho como histórico en el país, luego de que una mujer afrodescendiente consiguiera 783.000 votos y se mostrara convencida en rueda de prensa, de que el país quiere un cambio y eso se evidenció en las elecciones de este domingo: “La votación que obtuvimos es una demostración de que Colombia cambió”.

La mujer agradeció de igual manera a los campesinos, quienes según ella, son los que apoyan su participación en la política colombiana: “Es por ellos y ellas que estamos aquí (la gente del campo colombiano) y este triunfo más que de Francia Márquez es por ellos y ellas, son los principales responsables de este cambio”.

Ante su gran convocatoria de personas, para muchos inesperada, Francia Márquez se convirtió en la mujer más mencionada el pasado domingo y con ello, los interrogantes más comunes eran si Márquez estaría del lado de Petro en las elecciones presidenciales y si se animaría a ser la fórmula vicepresidencial del candidato.

“Yo no sé, no soy una mujer de cálculos políticos y con todos los que me apoyaron nos vamos a reunir para tomar la decisión que sigue”, aseveró Márquez. “El Pacto Histórico no es solo Petro, el Pacto Histórico es con la gente”, indicó la activista en la rueda de prensa de este lunes.

Además, mediante su cuenta oficial de Twitter, Márquez fue clara y afirmó que: “Yo no tengo afán por ocupar un cargo, mi afán es por lograr un cambio para este país, eso significa un proyecto de construcción colectiva que hemos venido construyendo con el @PactoCol desde lo rural, desde las zonas más empobrecidas de Colombia”.

Ganadores de las consultas 2022

Por su parte, Federico Gutiérrez en su coalición Equipo por Colombia también fue otro ganador de la jornada. Gutiérrez superó el umbral de los dos millones de votos en su primera elección de orden nacional.

Además, Sergio Fajardo, quien ya había sido candidato presidencial en 2018, también consiguió el número uno de Centro Esperanza, lo que le permitirá estar en las urnas el próximo 29 de mayo.