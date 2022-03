Francia Márquez y María Fernanda Cabal, dos mujeres que hicieron historia en las elecciones

Francia Márquez y María Fernanda Cabal fueron las dos mujeres protagonistas de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo 13 de marzo en Colombia.

Por un lado, Márquez, representante del Pacto Histórico, ocupó el segundo lugar en la consulta de su coalición, alcanzando una suma histórica al registrar más de 780.00 votos; mientras que Cabal, senadora del Centro Democrático, logró la votación más alta para una mujer en el Congreso con 196.865 votos.

¿Francia Márquez, formula vicepresidencial de Gustavo Petro?

En diálogo con A lo que vinimos, de Noticias RCN, Francia aseguró que “siempre he creído en la fuerza del pueblo, de la gente, mi instinto me decía que íbamos a hacer un cambio en la política de este país, no sabíamos cuántos votos vamos a sacar, pero sí sabía que iba a ser un cambio”.

Asimismo, la representante de Pacto Histórico se refirió a Gustavo Petro, con relación a la posibilidad que tiene de ser su fórmula vicepresidencial.

“No he hablado con Gustavo Petro, nos saludamos en el evento que hicimos, pero no hemos hablado en detalles de lo que sigue. Vamos a hablar en los próximos días”, dijo.

Y añadió: “No lo sé, si ese es el lugar que me tiene la sociedad y que me asigna la historia, ahí estaremos, y si es otro también vamos a estar construyendo país… Hoy estoy comprometida, estamos comprometidos por lograr un cambio un real que viene desde abajo”.

Por último, Francia aseguró que no es de izquierda, sino que es una mujer de raíz, que se ha hecho en las regiones, y que busca una transformación social.

“No soy una mujer de izquierda, soy de raíz, que se ha hecho en las regiones, de dejar las ideologías políticas de izquierda y derecha a un lado que nada le han servido a este país. Voto por un proyecto de cambio de transformación y si hoy la izquierda es esa opción de cambio, ahí voy a estar”, finalizó.

María Fernanda Cabal y el futuro del Centro Democrático

Por su parte, María Fernanda Cabal, en entrevista con Noticias RCN afirmó que “este es el momento de la mujer, ya tiene construida la escalera para gobernar y esa fuerza se traduce en un electorado que quiere una mujer, la mujer en su característica es más responsable, además tiene las cualidades de convertir los deseos y proyectos de los hombres en realidad”.

Asimismo, la senadora dio detalles de la reunión de urgencia que se tiene planeada en el Centro Democrático, la cual tiene como objetivo definir el rumbo a tomar del partido de cara a las elecciones.

“Participar en estas elecciones por consulta les dio a los candidatos una fuerza especial, es la fuerza de la pasión que produce la política movilizando un electorado, lo cual afecta a los que no estuvieron… Se genera la duda de por qué no seguimos con los que quedaron y los otros que se sumen”, precisó.

Por último, Cabal se refirió a Sergio Fajardo, quien ganó en la consulta por Centro Esperanza, pero que no es considerado un candidato fuerte para luchar por la presidencia.

“Sergio Fajardo, usualmente, deja libre a la gente para no generar compromiso con los radicales de centro izquierda, de su movimiento, que lo agarran a garrote. Tiene más afinidades de lo que él cree con nosotros, recordemos que él fue alcalde de Medellín gracias a la esposa del expresidente Uribe, él es una persona demócrata, un poco progresista, pero que tiene cómo conectarse más de este lado. Es una invitación que le hago”, finalizó.

