“El único candidato de centro que puede pasar a segunda vuelta es Rodolfo”: Ingrid Betancourt

De cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, Noticias RCN habló con Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y ahora aliada de Rodolfo Hernández, quien explicó su salida de la carrera por la Casa de Nariño y el porqué de su adhesión a la campaña del ‘Ingeniero’.

“Quiero unir el centro, estamos en los mismo, el único candidato de centro que puede pasar a segunda vuelta es Rodolfo Hernández y el único que puede derrotar a Petro es Rodolfo Hernández, aquí es pensar en el país… (Rodolfo Hernández) Él tiene más posibilidades y las propuestas son las del centro que vamos a consolidar con él, el aporte que yo le hago a la campaña es el equipo programático nuestro, tenemos muy buenos técnicos, quiero que sea la mejor Presidencia de los últimos años”, dijo.

¿Por qué no se unió a la campaña de Federico Gutiérrez?

“A pesar de que tengo una simpatía personal por Fico, lo que me frena es la gente que está con él, es el mismo análisis que hago con Petro, dime con quién andas y te diré quién eres, me preocupa que Colombia vuelva a caer en un esquema de extrema derecha, extrema izquierda, no me gusta la influencia del paramilitarismo, no me gusta la influencia de la guerrilla”, precisó.

¿En qué falló la campaña presidencial de Verde Oxígeno?

“Siento que no pudimos llevar el mensaje y romper las barreras para lograr que Colombia se sintonizara con la propuesta del Verde Oxígeno, la campaña empezó tarde, adicionalmente no tuvimos la posibilidad de lograr las donaciones y tuvimos el gran problema de los anticipos de campaña que nos bloqueó el CNE, estábamos en desigualdad de condiciones”, manifestó.

Garantías electorales a pocos días de las votaciones presidenciales

“Todos tenemos la angustia de lo que fueron los resultados de los comicios del 13 de marzo, pero necesitamos garantías a menos de una semana, hemos pedido que se haga una auditoría de los tres software. A partir de ahora necesitamos juego limpio”, señaló.

Candidatos en una sola palabra

Por último, Ingrid Betancourt, quien ahora estará con Rodolfo Hernández, definió a los candidatos presidenciales en una sola palabra.

Gustavo Petro: Peligro

Federico Gutiérrez: Malas compañía

Rodolfo Hernández: Presidente

Sergio Fajardo: Decente

John Milton Rodríguez: Fe

Enrique Gómez: Carácter