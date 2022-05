Mario Hernández se subió a la 'Rodolfoneta' y dejó de lado a Fico Gutiérrez

Ante la evidente ventaja de Rodolfo Hernández sobre Fico Gutiérrez en los resultados preliminares de primera vuelta, el empresario Mario Hernández que apoyó "de frente" durante toda la campaña al candidato del Equipo por Colombia, dejó claro minutos después de revelarse los resultados, y el sorpresivo repunte del ingeniero, que le dará su apoyo a Hernández.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario mostró que se subirá a la 'Rodolfoneta', situación que generó una serie de opiniones encontradas, puesto que antes de sus mensajes de un contundente apoyo a Hernández sus trinos iban dirigidos a Federico Gutiérrez, el candidato que acompañó públicamente en estos meses de campaña.

Reacciones contra el empresario

Como ‘camaleónico’ calificaron al empresario Mario Hernández tras mostrar un ferviente apoyo al candidato Rodolfo Hernández al conocerse los resultados en los pasó a segunda vuelta presidencial con Gustavo Petro.

El subirse de inmediato a la ‘Rodolfoneta’ y no haber un mensaje de agradecimiento y solidaridad para Fico Gutiérrez desató la furia de usuarios en Twitter, pues fueron muchas las reacciones en contra de su nueva posición.

Luego conocerse los resultados, el empresario ha tuiteado en al menos tres ocasiones sobre su contundente apoyo para con el ingeniero.

La quemada de Fico Gutiérrez

Aunque Federico Gutiérrez inicialmente se perfiló, según las encuestas, como el candidato que pasaría a segunda vuelta, un sorpresivo repunte de Rodolfo Hernández lo dejó por fuera de la contienda con más de 900 votos por debajo del ingeniero.

El crecimiento en la intención de voto del exalcalde de Bucaramanga se evidenció durante el último mes, de acuerdo con los resultados que arrojaron las últimas encuestas, sin embargo, la campaña de Gutiérrez seguía blindada por las alianzas que logró establecer al inicio de su carrera por la presidencia.

El éxito digital de Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández pasa por su mejor momento en la lucha por quedarse con la Presidencia de Colombia, pues no solo en las últimas encuestas se llevó el interés de los votantes, sino que este domingo dio el golpe y se metió en la segunda vuelta junto a Gustavo Petro.

El ingeniero, como popularmente se le conoce, se ha convertido en un fenómeno político gracias a su estrategia digital; de hecho, muy pocas veces se le ha visto en plaza pública, no cuenta con el apoyo de partidos políticos y su discurso no representa ninguna orilla ideológica, incluso, para el exalcalde de Bucaramanga no fue una opción participar en una consulta ya que necesitaba de una organización política de la cual él carece.

En las encuestas se ve que hay dos posturas sólidas con unos votos firmes y él tiene un voto que puede ser maleable y que se puede ir para donde él. Rodea siempre el tema de la corrupción y eso genera mucha conexión, dijo Pedro Viveros, analista político.

Y es que el ingeniero le ha apostado a las redes sociales, donde incluso, se autodenomina el rey del TikTok. La campaña de Rodolfo Hernández usa las plataformas digitales mejor que cualquier candidato, pues tanto su plan de gobierno y propuestas han sido de manera digital; hechos que hoy se reflejan en su paso a la segunda vuelta presidencial.

