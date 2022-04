Diferencia entre preconteo y escrutinio de Senado es de más de un millón de votos: registrador

El registrador Alexander Vega en diálogo con Noticias RCN se refirió a las elecciones de Congreso. Dijo que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio es de más de un millón de votos y respondió algunos cuestionamientos sobre reuniones con candidatos presidenciales y hasta con un consejero electoral ruso.

Vega habló de la posible coincidencia con Gustavo Petro en España en enero. Dijo que no se encontró con el candidato presidencial del Pacto Histórico.

"Las únicas reuniones que he tenido con el candidato Gustavo Petro han sido oficiales en mi despacho como de otros candidatos, entonces no coincidió ni presencia ni reuniones. Solo las que he hecho con el candidato Petro y con todos los candidatos es directamente en el despacho la Registraduría", señaló.

Sobre el jefe de informática de la entidad, Alejandro Campo, quien tuvo una vinculación laboral con Indra, el registrador aseguró que dentro de la hoja de vida del ingeniero sí trabajó en esa empresa hace más de ocho años, pero no tenía ningún impedimento.

"Él no interviene en la ejecución de los software de escrutinios y mucho menos en el software de consolidación". Agregó que el ingeniero "es un hombre de mucha experiencia en el tema electoral. También ha participado en procesos electorales y ha mostrado transparencia y diligencia".

La diferencia con el preconteo

Vega afirmó que no hubo fraude y explicó la razón por lo que se presentó la diferencia de votos en el preconteo para el Senado.

"Se corroboró que 23.000 mesas, 23.000 formularios fueron mal diligenciados por los jurados de votación y además de esos 23.000 encontramos 5.109 mesas donde se demuestra un posible dolo porque además de diligenciarlos de manera equivocada, tacharon las votaciones de los candidatos (...) demostramos la mala intención no solo en el diligenciamiento sino que una vez consignaron la votación de los candidatos, tacharon las cifras".

Añadió que no se trata de 500.000 votos de diferencia sino cerca de 1.026.000 que pueden variar entre el preconteo y el escrutinio. "Es que normalmente las diferencia es entre el 1 y 2 por ciento, estamos hablando del 7 por ciento, eso lo que hace la variación, pero qué ha demostrado que no fue una falla técnica sino fue una actuación por parte de los jurados de votación en el diligenciamiento de los formularios".



Y sobre las fallas de la Registraduría, Vega indicó que "de parte nuestra reconocemos que en el diseño del formulario debimos haber realizado por lo menos la casilla el Pacto Histórico. Viéndolo bien este momento qué hubiera sido si hubiéramos rediseñado el formulario E-14 tal vez la digitalización o el preconteo hubiese sido mucho más sencillo, pero tendríamos una situación: igualmente tendríamos tachones en mal diligenciamiento".

¿Renunciará sí o no?

El registrador nacional fue contundente en decir que "no he pensado en renunciar porque, primero, sería la salida más fácil. Segundo, tengo una responsabilidad con el país. En este momento nosotros nos toca responderle por el proceso presidencial a toda la ciudadanía".

También se pronunció sobre el supuesto encuentro con el comisionado electoral de Rusia, Nikolai Levichev.

"Tuve la oportunidad de conocerlo en una misión de salvación electoral en el año 2016 y seguro la información la sacaron de mis redes sociales, que son públicas, y seguro están argumentando que por tenerlo en mis redes sociales entonces yo hago parte del gobierno prorruso".

Además se refirió a la relación con Roy Barreras, Armando Benedetti y Marco Emilio Hincapié: "los conozco como senadores, pero decir que hay amistad íntima, no tengo amistad íntima con ninguno".