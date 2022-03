MOE denuncia irregularidades en diligenciamiento de formularios E-14 durante las elecciones

Tras la jornada electoral y en medio de la jornada de verificación de votos y escrutinios que se adelanta en los días posteriores a las elecciones legislativas y consultas del 13 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) se sumó a las múltiples denuncias por casos de fraude e irregularidades en los preconteos.

A través de su pronunciamiento poselectoral, la MOE aseguró que han sido numerosos los casos en los que formularios E-14 han presentado errores de diligenciamiento por parte de los jurados de votación, datos que además están publicados en la página de la Registraduría.

“Errores que van desde un diligenciamiento inadecuado de las casillas de los formularios y sumas incorrectas de los votos depositados, captura inadecuada de los mismos en el sistema de preconteo, hasta casos de manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de jurados de votación, que incluso han sido reconocidos públicamente”, agregó la MOE.

Asimismo, la MOE señaló que durante la etapa de escrutinio se espera resolver los inconvenientes y dar a conocer el consolidado de los resultados oficiales, en los que se definirán las curules del Congreso de la República que legislará entre 2022 y 2026.

Los errores señalados guardan relación con la decisión de seguir manteniendo 3 formularios E-14 que tienen que ser llenados a mano 3 veces, por lo que a pesar que deben ser copias iguales, no son idénticas.

¿Qué pasa con los votos del Pacto Histórico?

En el pronunciamiento de la MOE se señala además, que los errores de diseño del formulario E-14, tarea que correspondió a la Registraduría Nacional, ocasionaron irregularidades en la inscripción de votos pertenecientes al Pacto Histórico.

Se evidencian dificultades generadas a partir del diseño del formulario E-14, cuyo error en el diseño fue previamente informado a la Registraduría, particularmente en la página número 10 de las 11 que lo integran, frente al lugar de ubicación de los votos emitidos por la coalición Pacto Histórico.

Según la información de la Misión, en 28.466 mesas de votación no hay ni un solo voto registrado para el Pacto Histórico, 22.754 no tienen sufragios por Fuerza Ciudadana y 47.087 no registraron votos por el Nuevo Liberalismo.

