Aerociclorrutas e inteligencia artificial para convertir a Bogotá en una metrópolis, propuestas de Nicolás Ramos

Nicolás Ramos, del movimiento 'más acciones, menos rostros', habló de algunas de sus ideas innovadoras y tecnológicas, para convertir a Bogotá en una gran metrópolis como otras en el mundo. Habló de construir la aerociclorruta, de combatir el fleteo con ayuda de gafas de realidad aumentada y de sacar a presos de cárceles a trabajar en las noches.

¿Qué le parece esta ciclorruta de la Séptima?

Yo siempre he dicho que los bicicarriles donde le quitan espacio al peatón, le quitan el espacio al vehículo y poner en riesgo hecho también la vida del biciusuario (…) hay unos que realmente están muy ‘chambones’ urbanísticamente puesto.

Corredor verde ¿lo va a mantener?

Creo que los nueve candidatos, todos estamos de acuerdo en que realmente eso es otra ‘chambonada’ urbanística, eso hace parte de una ausencia planeación y es una hipocresía pública, es un engaño porque la alcaldesa en campaña nos dijo que no lo iba a hacer y hoy la alcaldesa ya terminando su periodo quiere terminar de adjudicar la licitación de del Corredor Verde que no es más que un Transmilenio, pero con un spray verde.

Si podemos buscar la forma de soterrar la Séptima de cierta zona, por ejemplo, hasta la 72 y ahí generar una alternativa de transporte intramodal donde vayan ya buses, pero que podamos soterrar la Séptima, sería una opción maravillosa.

¿Cuál es la idea ganadora de Nicolás Ramos para los ciclistas?

La aerociclorruta es la misma ciclovía, pero elevada, de oriente a occidente.

¿Cuánto cuesta?

Un kilómetro de aerociclorruta cuesta aproximadamente un 80% o 70% de lo que cuesta un kilómetro de ruta convencional, de vía convencional una ciclovía elevada de flujo y contraflujo de dos carriles en donde va tapada para efecto de si llueve o no llueve y tiene también cámaras de reconocimiento facial con inteligencia artificial.

¿En cuatro años lo va a lograr?

Yo creo que lo podemos lograr en tres años si nosotros incentivamos al contratista y realmente establecemos tarifas de comisiones de éxito por pronta entrega de las obras.

¿Qué propone Nicolás en tema de seguridad para los ciclistas?

Nosotros tenemos que volver más rentable la oportunidad que el delito y nosotros tenemos un programa muy fuerte en materia de seguridad. Le apuntamos a la seguridad preventiva, a la seguridad colaborativa y a la seguridad reactiva una de mis grandes propuestas es que las cárceles se vuelvan rentables y ¿cómo es volver rentable una cárcel? que se vuelva una fábrica febril. Necesitamos espacio por el hacinamiento de las cárceles, entonces tres turnos y empezamos a arrendar la cárcel al sector privado para la producción de bienes y en las noches sacar ciertos presos, por ejemplo, los que se roban las bicicletas y ponerlos a trabajar en las obras de la ciudad.

¿Cómo se soluciona el tema de la seguridad en lugares que son oscuros y solos?

Lo primero que planteo es hacer un mapa de autoprotección inteligente. Muchas veces hurtan las bicicletas, pero porque van detrás de los celulares también. Tenemos una propuesta muy tecnológica, muy innovadora y es con nano satélite que es un satélite pequeñito, de máximo 15 kilogramos, que puede costar alrededor de 2.000 millones de pesos no cuesta más. Lo que hace es masificar la red y poder implementar tecnología como, por ejemplo, el chip en la tarjeta madre de los celulares. Si a usted le roban un celular, llama y automáticamente quemamos la tarjeta madre del celular.

Podemos utilizar la tecnología en favor del ciudadano a pie, por ejemplo, si usted desde la comunidad de su casa puede ponerse unas gafas, a través de metaverso financiero va y retira altas sumas de dinero usted no pone riesgo, su vida, ni pone riesgo tampoco el dinero y se acaba le fleteo y eso se puede hacer en un mes, esa tecnología ya existe.

Ojo bogotanos con el populismo tanto de derecha izquierda o centro porque uno tiene que justificar de dónde va a sacar los recursos para las propuestas que uno está adelantando

¿Usted no hace populismo con unas ideas que tal vez la gente dirá que son muy 'voladas'?

No, es voluntad política y organizar las finanzas públicas de la ciudad, es organizar la administración de Bogotá

¿Qué va a pasar con el tema de la accidentalidad?

Hicimos una propuesta a corto plazo y a largo plazo en materia de movilidad para Bogotá. A corto plazo es la semaforización inteligente o la semaforización con inteligencia artificial, nunca va a haber un semáforo en verde con una vía vacía, nunca va a haber un semáforo en rojo con una vía congestionada.

¿Con quién se ve en una segunda vuelta?

Puede ser con Galán, puede ser con Oviedo, como puede ser con Bolívar. No me veo en una segunda vuelta con Lara, no me veo con Robledo.