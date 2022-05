Registrador Nacional aseguró que es imposible que haya fraude en elecciones

Cada vez están más cerca las elecciones presidenciales 2022 y con ello todos los ojos están encima de los candidatos y la Registraduría Nacional de Colombia, la cual debe garantizar que las votaciones se lleven a cabo de manera transparente y no exista ningún tipo de duda por posibles fraudes de los jurados.

De esta manera, Alexander Vega, registrador nacional que ha sido criticado por las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, en las que muy posiblemente existió fraude, aseguró que, para este 29 de mayo, en las presidenciales, es imposible que se presenten este tipo de situaciones.

La Registraduría está completamente preparada para lo que será la primera vuelta presidencial y Alexander Vega indicó en entrevista para Semana que de existir errores en las votaciones, todos estos se corregirán de manera inmediata en el escrutinio.

“No solo lo digo yo, también lo dijo la MOE, las misiones de observaciones como la Unión Europea y la OEA, donde no es posible el fraude en Colombia. Sí puede haber inconsistencias, puede haber errores, pero todo se corrige en el escrutinio. Nuestro sistema funciona por etapas, la Registraduría no cuenta votos, la Registraduría no escruta, quienes escrutan son los jurados y luego los jueces de la República”, explicó.

Nosotros no intervenimos más allá y no puede haber fraude por una sencilla razón; porque son varias voluntades que intervienen en el proceso electoral: La Registraduría, los partidos, las comisiones escrutadoras, el Consejo Electoral, fuera de eso los organismos de control. Todo es susceptible de trazabilidad y cualquier inconsistencia sea dolosa, o sea de buena fe, es detectable en el escrutinio. Por eso fraude electoral no puede haber en Colombia

Entre las principales solicitudes que se presentaron para la Registraduría respecto a las elecciones del 13 de marzo estuvo la del cambio de jurados y de esta manera evitar posibles fraudes, por lo que Vega confirmó: “Tenemos capacitados a nuestros jurados de votación y hasta el día viernes las campañas tienes la posibilidad de postular sus testigos electorales. Pero como registrador doy un parte satisfactorio de que la logística para el domingo está lista para que puedan votar todos los colombianos”.

“Nosotros a raíz de las situaciones que se presentaron el domingo 13 de marzo se nos solicitó de parte de la Procuraduría y los partidos políticos unos requerimientos que ya los hemos acogido para dar mayores garantías. El primero, el cambio de jurados de votación; hemos cambiado a los jurados de votación prevaleciendo la experiencia, que ya hayan tenido anteriormente como jurados. El segundo punto, es que se les ha permitido a los partidos hacer las auditorías a los softwares, los cuales pueden ser a nivel municipal, departamental y el software del Consejo Nacional Electoral”, agregó el funcionario.

Posible fraude en legislativas

Finalmente, el registrador se manifestó sobre las situaciones que se presentaron el 13 de marzo en las elecciones legislativas para el Senado y fue contundente con si se llega a registrar algún tipo de fraude en presidenciales.

“La verdad, de las 23.000 mesas que llegaron totalmente ilegibles, en 5.000 sí veo actuación dolosa. Nosotros encontramos que 15.000 jurados de esas 5.000 mesas; uno no se explica por qué, si ya habían diligenciado bien el formulario, tacharon los votos de los candidatos y de los partidos. Entonces la sensación dolosa sí existe”, afirmó Vega.

“Jurado que diligencie mal los formularios, se va para la Fiscalía, eso es claro. Además no tienen la excusa de la equivocación, es un formulario mucho más grande, son casillas mucho más grandes con la foto. No tienen por qué equivocarse, no tienen por qué decir ‘es que fue de buena fe’. Acá no va a haber excusa”, finalizó.