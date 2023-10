No se deben tomar decisiones que no tengan respaldos técnicos: Jorge Enrique Robledo

El candidato Jorge Enrique Robledo del partido Dignidad y Compromiso, defendió su idea de transporte cero en la ciudad, pero además planteó propuestas para frenar la inseguridad en las ciclorrutas de la capital. Dijo que no quiere improvisar, por lo que no adelantará ningún proyecto en Bogotá sin tener previamente estudios y diseños serios.

En tema de bicicletas, ¿cuál es la idea ganadora de Jorge Enrique Robledo?

Soy un convencido de que no se deben tomar decisiones que no tengan respaldos técnicos, o sea, uno tiene la idea, pero después usted tiene que ir a hacer la revisión precisa porque uno de los líos graves que tenemos en Bogotá es que los distintos tipos de vehículos que hay no caben en la ciudad ese es el trancón.

¿En Bogotá se han hecho cosas sin estudios técnicos?

Yo estoy seguro de que sí, por ejemplo, el Transmilenio por la Séptima que se está haciendo ahora no tiene los estudios técnicos completos. Son cosas elementales.

¿Qué haría sobre la Séptima?

Vamos a mirar cómo se hace, ahí puede haber otras fórmulas. Por ejemplo, la idea del tránsito mixto no es una idea imposible de defender.

¿Va a seguir con la cicloalameda Nuevo Milenio?

Yo entiendo que ya está contratado y eso es una cosa que yo también digo, lo que está contratado y está en construcción yo no puedo llegar a ser la ‘alcaldada’ de tumbar las cosas, los proyectos que ya están contratados, tengo que respetar la Constitución y la ley.

¿Qué va a hacer con la infraestructura para los ciclistas?

Vamos a hacer un estudio muy cuidadoso y vamos a entender que es un problema que la Alcaldía tiene que atender, es un deber de la Alcaldía atender.

¿Aumentaría le red de ciclorrutas?

Seguramente, es probable que sí, pero va a depender de los estudios que hagamos.

Puede leer: Carlos Fernando Galán respondió si es el candidato de Claudia López

¿Y las luminarias?

Hay cosas que no necesitan estudios, pues el piso está malo, pues le vamos dando cierto y si las luminarias son insuficientes eso es facilísimo establecerlo.

¿Qué va a pasar con el tema de la seguridad de los ciclistas?

Hay que avanzar en instrumentos tecnológicos, yo soy un entusiasta de la tecnología, entonces claro se pueden usar instrumentos, pero hay una cosa que no puede faltar en ninguna política de aumento de la seguridad y es que haya más policías. Se necesitan más cámaras, pero usted nada saca con tomarle la foto al bandido si después no hay quién lo coja.

El tema de pedagogía y cultura ciudadana

Necesitamos llenarnos de la idea de hay que querer a Bogotá, de amar a Bogotá, ser buenos ciudadanos. Eso lo voy a trabajar cuatro años, un trabajo de cultura, de educar, de explicar, de convencernos de que ser buena persona paga.

¿Qué hizo bien Claudia López en tema de las biciusuarios?

Ella expandió ese programa, esas bicicletas que son alquiladas es un acierto. Uno puede discutir si ha debido hacer ese tipo de negocio u otro, pero en lo que tiene que ver en la parte técnica que haya un número grande de bicicletas localizadas en sitios de Bogotá donde un ciudadano pueda tomar esa bicicleta, está bien.

Le puede interesar: Con policías y ciberinteligencia, así mejoraría Gustavo Bolívar la seguridad en Bogotá

¿Qué hizo mal?

Quisiera ver la ciclorruta grande que está montando, los estudios. Lo del Transmilenio por la Séptima cordialmente le digo que por lo menos no precipite esa contratación.

¿Qué es Transmilenio cero?

Ya hoy Transmilenio, la mitad de la Plata para la operación de Transmilenio la está poniendo el Distrito, lo que nos falta conseguir es la otra mitad de la plata. Estamos hablando de sumas relativamente pequeñas, del orden de 3 billones de pesos y nosotros decimos que los debe poner el Gobierno Nacional.

¿Con quién se ve en una posible segunda vuelta?

Estoy seguro que si yo estoy en la segunda vuelta le gano a cualquiera de los candidatos que tenga que enfrentar. Empezando por Gustavo Bolívar, no hay ninguna posibilidad de que Gustavo Bolívar me gane en una segunda vuelta.

¿Cuál es el compromiso que tiene con los ciclistas?

Respaldo al ciclismo por completo, es un medio de transporte excelente, es bueno para la salud y la gente se divierte. Eso me parece buenísimo.

Entonces cuente que todo lo que esté a mi alcance, siempre con criterios técnicos, cuidadosos porque si no, nos hacemos daño unos a los otros, cuenten que voy a ser amigo.

¿Firme hasta el 29 de octubre?

Sí.