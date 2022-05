“Hoy perdieron las gavillas, que creyeron que era un Gobierno eterno”: Hernández

Con una enorme sonrisa y con el carácter que lo describe, Rodolfo Hernández se dirigió a los colombianos, luego de lograr su sorprendente paso a la segunda vuelta presidencial, que disputará con Gustavo Petro.

“Es un triunfo importante. El de un país que no quiere seguir ni un día más con los mismos y las mismas en la situación dolorosa en la que estamos. Hay una voluntad para acabar con estos malos manejos”, aseguró Hernández.

Críticas a la corrupción por Rodolfo Hernández

“Hoy perdió el país de la politiquería y de la corrupción. Hoy perdieron las gavillas que creyeron que era un gobierno eterno”, añadió Rodolfo revalidando todas las frases de su campaña electoral.

Rodolfo Hernández sabe que se entra a un momento muy neurálgico de su campaña y en los próximos 15 días se jugará el todo por el todo por conseguir la presidencia de Colombia.

“Entramos al segundo tiempo y estos próximos días serán decisivos para definir el futuro del país. Soy consciente de unir el futuro del país en el sentido de cambio, soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la Presidencia de la República”, añadió.

Los retos de Rodolfo Hernández

“No soy ingenuo frente a las resistencias que habrá, en especial de los que se han creído dueños de este país, pero será Colombia la que me acompañe”, comentó.

Además, les envió sus agradecimientos a todos los colombianos y les pidió que lo sigan acompañando en adelante, porque quiere un país en el que todos tengan cabida, en especial aquellos que no tengan muchas oportunidades.

“A quienes me votaron les diré que no les fallaré, no descansaré ni un minuto en mi compromiso con todos ustedes. Mi compromiso es hoy de hacer de Colombia un país de oportunidades para todos, en donde se trabaje para todos los colombianos. Gracias colombianos, cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta y así concretar este gran camino que ustedes han votado hoy”, concluyó.