Rodrigo Lara explicó por qué se unió a ‘Fico’ a pesar de su amistad con Sergio Fajardo

El pasado 26 de marzo se conoció la fórmula vicepresidencial del candidato a la Presidencia, Federico Gutiérrez. Se trata del exalcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, hijo del asesinado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Con esta noticia se especula que el candidato busca atraer gente del centro, sin embargo, días anteriores, ‘Fico’ aclaró que no pertenece a ningún extremo y que su intención es “juntarse con personas de diferentes sectores ideológicos, políticos y sociales para demostrarle a Colombia que puede haber un cambio”.

Cabe mencionar que Lara es cercano al también candidato, Sergio Fajardo, y meses atrás había manifestado que Fajardo sería la mejor opción para la Presidencia de la República.

Sobre esto, y en diálogo con Noticias RCN, Lara aseguró que “esta es una campaña abierta y abierta es a todos los sectores. Colombia es una sola, la problemática es una sola y no distingue de partidos políticos, de izquierda o derecha”.

¿Qué piensa Sergio sobre la decisión?

Además, agregó que, aunque mantiene una profunda amistad con Sergio Fajardo, luego del anuncio, no ha tenido la oportunidad de hablar con él.

“No, aún no he hablado con él y yo llevo dos años sin participar en política luego de la alcaldía. Me he dedicado a lo que he sido como médico cirujano y bueno se presentó esta oportunidad que me da la vida de trabajar por este país”, añadió.

Luego de que la decisión se hiciera pública, algunos sectores de centro como el Nuevo Liberalismo criticaron la llegada de Lara a la campaña de Gutiérrez y aseguraron que lo que buscan ahora es "disfrazar" la candidatura cercana al uribismo. Ante esto, Lara señaló que ellos no tenían jefes políticos.

“Yo no tengo jefes políticos, esto es una campaña en donde todos los sectores están invitados a participar, menos los violentos y los corruptos. Aquí tenemos claro unos principios y eso es lo que queremos mostrarle a Colombia, que no queremos más odios y que aquí estamos para construir la paz de este país”.

El mensaje de ‘Fico’ y Lara

Finalmente, señaló que junto a la participación del pueblo colombiano buscan crear propuestas que busquen solucionar los problemas que quedaron tras los dos años de pandemia por el covid-19.

“Ese es el mensaje que queremos dar Fico y yo para que Colombia lo tenga en cuenta y que se sienta tranquila, que le devolvamos la esperanza a este pueblo después de sufrir tantas dificultades. Para que podamos tener mejor acceso a la salud, para que los colegios tengan todas las ayudas que sean suficientes para una educación de calidad, pero eso no se construye con una sola visión, se construye con una visión colectiva”.

