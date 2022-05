Humor y algunos secretos de la fórmula presidencial Gutiérrez-Lara

El candidato presidencial de la Coalición por Colombia, Federico Gutiérrez, pasó junto a su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara Sánchez, por ‘Química en la fórmula’ de Noticias RCN, para hablar sobre aspectos lejanos a la política, es decir, sobre su relación personal y laboral con su par, teniendo en cuenta las elecciones del próximo 29 de mayo.

Los secretos de ‘Fico’ Gutiérrez

Rodrigo: “Se llama Federico Andrés, así se llama medio país, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga”.

Federico: “Bien raro ese nombre, no cuadra mucho, pero así me pusieron”.

Cocinar, una actividad que va de menos a más

Rodrigo: “Yo sé cocinar… Me gusta la pasta, también los asados”.

Federico: “Yo le preparo un buen arroz con huevo, qué mejor que un arroz con huevo, mentiras, pero yo cocino pasta, arroz, por ahí hago cositas”.

Comida, dulce y ejercicio

Federico: “(Rodrigo) Come de todo, eso es como cuando a mí me preguntan en una reunión: qué no me gusta; y a mí la única comida que no me gusta es la poquita”.

Rodrigo: “A Federico no le gusta la mermelada”.

Federico: “No nos gusta la mermelada”.

Federico: “Yo soy dulcerito, pero como hago tanto ejercicio, a veces uno necesita unas buenas calorías, me encanta el bocadillo".

Federico: “(Rodrigo) Una vez me mandó una foto con una pinta toda rara, yo dije: ‘eso qué es, ese uniforme, esos zapatos’”.

Rodrigo: “Estaba con uniforme de cirugía y los zapatos eran rosados… (Federico) Me dijo que con esos zapatos de Hello Kitty, mejor me comprara una pinta de ciclismo”.

¿Quién se ríe con mayor facilidad?

Federico: “Los dos. Yo creo que por eso nos hicimos muy buenos amigos. Hay gente que aburre a un payaso y yo creo que es importante el humor, más en un país que tiene tantas dificultades. (Rodrigo) Tiene muy buen sentido del humor, es buen imitador”.

¿Con qué frecuencia hablan?

Federico: “Hay momentos en los que pasan dos - tres días y él me llama o yo lo llamo y no contestamos porque estamos en una tarima o en un recorrido… (Rodrigo) No me contesta, pueden creerlo. A veces no alcanzo a contestarle a mi esposa, los chats llenos”.

¿Quién es más rumbero?

Federico: “Yo soy una persona muy trabajadora, Rodrigo también, pero nos podemos sentar a pasar buen un rato”.