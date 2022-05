Los secretos de la fórmula presidencial John Milton y Sandra de las Lajas

En el marco de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, el candidato John Milton Rodríguez, junto a su fórmula vicepresidencial, Sandra de las Lajas, pasaron por ‘Química en la fórmula’ de Noticias RCN, para hablar de su relación personal y laboral.

Los secretos de John Milton y Sandra

Sandra: “Él es un gran escritor, ha escrito dos libros importantes… No sé de las capacidades culinarias de John Milton, porque yo soy buena cocinera, como buena mujer afro del Pacífico”.

John Milton: “Es imposible dudar de las cualidades de la cocina de Sandra, conozco a su esposo y nunca se ha quejado, y eso es una buena referencia. Las cosas han salido bien por ese lado”.

Sandra: “Para mi esposo y para mí, él (John Milton) ha sido de gran bendición porque entre él y su esposa nos casaron junto con dos pastores que conocemos en Bogotá, y ha sido un matrimonio muy lindo el que hemos desarrollado”.

Sentido del humor, clave en la fórmula presidencial

Sandra: “John Milton tiene mejor sentido del humor”.

John Milton: “Los dos tenemos buen sentido del humor, si usted quiere conocer la mejor sonrisa de Colombia, lo invito a que vea la sonrisa de Sandra”.

El lugar preferido de John Milton

Sandra: “Y pensaría que Cali, y en Cali hay unos restaurantes que a él le gustan mucho”.

John Milton: “Mi casa es mi lugar preferido… Me gusta la salsa, no soy de salir a rumbear, de hecho, no lo hago, pues hasta mis 18 años hice locuras, pero tuve una experiencia muy linda con Dios y empecé mi vida cristiana”.