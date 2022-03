Las pruebas con las que Álvaro Uribe demostraría influencia de Venezuela en fraude electoral

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, cabeza del Centro Democrático, publicó un documento del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela que menciona al Consejo Nacional Electoral colombiano.

Ante esto, Uribe Vélez escribió en el trino donde publicó las imágenes del documento:

La controversia y las inconsistencias de presuntas irregularidades en el conteo de votos de los comicios del pasado domingo 13 de marzo, ha generado todo tipo de reacciones tras los resultados que arrojó el escrutinio total que terminó con tres curules más para el Pacto Histórico.

Bajo este tenso panorama, en el que también se salpica a Venezuela, el expresidente Uribe exigió una revisión de votos, pues para él y otros miembros del Centro Democrático podría haber fraude electoral.

“Estas elecciones dejan toda la desconfianza. E 14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del Petrismo en zonas de narcotráfico. No se puede aceptar este resultado”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de Twitter.

Álvaro Uribe también publicó imágenes de presuntos votos en blanco que "se transformaron en votos para la lista de Petro”, pues exigió "revisar cada tarjetón por enmendaduras, borrones, tachones".

El candidato presidencial, por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, le respondió al expresidente a través de su cuenta de Twitter y envió un trino que ha generado todo tipo de reacciones:

A este rifirrafe se le sumó el senador Iván Cepeda que entró en defensa del candidato de izquierda y trinó:

“Uribe podrá intentar un golpe de Estado, violar la Constitución y la democracia, desconocer millones de votos legales obtenidos por el Pacto Histórico. Pero ya no hay nada que hacer: no solo perdió en las urnas, perdió en la conciencia de la ciudadanía. Ya no le creen ni le temen”.