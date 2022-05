El video de Francia Márquez en el que aclara rumores sobre sus propiedades

La candidata a la Vicepresidencia y fórmula de Gustavo Petro en el Pacto Histórico, ha sido blanco de numerosos ataques y señalamientos relacionados con supuestos subsidios, propiedades y beneficios recibidos por el Estado aún en su carrera política.

Uno de los temas de más polémica es el relacionado con las propiedades de Francia Márquez, pues muchos de sus detractores aseguran que son dos y que, aparte de eso, la lideresa habría recibido varios subsidios pertenecientes a programas de ayuda del Gobierno Nacional.

No obstante, la candidata publicó un video en su cuenta de Twitter, con el cual pretende desmentir los rumores relacionados con su trayectoria y trabajo. Allí, afirma que solo cuenta con un apartamento en Cali, y explica que este cuenta con un garaje que aparece “en una escritura individual”.

No es cierto que tenga dos apartamentos, tengo uno, solo que el apartamento tiene un garaje y ese tiene una escritura individual, entonces dijeron que tenía dos propiedades para difamar. Me gustaría ver todas las propiedades que tienen los que me cuestionan.