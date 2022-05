La curiosa campaña de Roy y Benedetti al ritmo del reguetón

Una curiosa campaña fue publicada en las redes sociales de los senadores del Pacto Histórico, Armando Benedetti y Roy Barreras, en la que invitan, al ritmo del reguetón, a votar por Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

Se trata de una parodia escrita con base en uno de los más recientes éxitos de la paisa Karol G, en donde adaptaron la letra para acercarse a su electorado de forma bastante peculiar.

Asimismo, el video de la parodia está acompañado de imágenes alusivas al Centro Democrático, al actual gobierno de Iván Duque y a la campaña del candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

Tú no te dejes comprar, ni tu voto arrebatar, porque con este gobierno nosotros no vamos más. Por Petro hay que votar, esta vez no te equivoques. Este gobierno de Duque no debe continuar.