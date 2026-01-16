Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 15 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
enero 16 de 2026
07:00 a. m.
- Diecisiete gobernadores del país decidieron no acatar la declaratoria de emergencia económica del Gobierno Nacional. Los mandatarios insisten en que es inconstitucional y que asfixia a las regiones. Desde el Gobierno anuncian acciones legales.
- Diez militares siguen sin ser rescatados en la selva chocoana, un suboficial y nueve soldados están heridos tras ser víctimas de un ataque con drones por parte del ELN. Según el Ejército, las condiciones meteorológicas no han permitido llegar a la zona.
- Se realizó reunión entre el presidente Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca. El mandatario dijo que fue un honor conocerla y recibir de sus manos la medalla del Premio Nobel de Paz.