CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 15 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
07:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Diecisiete gobernadores del país decidieron no acatar la declaratoria de emergencia económica del Gobierno Nacional. Los mandatarios insisten en que es inconstitucional y que asfixia a las regiones. Desde el Gobierno anuncian acciones legales.
  • Diez militares siguen sin ser rescatados en la selva chocoana, un suboficial y nueve soldados están heridos tras ser víctimas de un ataque con drones por parte del ELN. Según el Ejército, las condiciones meteorológicas no han permitido llegar a la zona.
  • Se realizó reunión entre el presidente Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca. El mandatario dijo que fue un honor conocerla y recibir de sus manos la medalla del Premio Nobel de Paz.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 15 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 15 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 15 de enero de 2026

Otras Noticias

Pensiones

Pensionados en Colombia deberán cumplir con nuevo pago en 2026: a estos jubilados les aplica

Conozca el grupo de pensionados que deberá cumplir con obligación de este pago.

Jhon Durán

Jhon Jader Durán y una nueva polémica: sanción millonaria en Turquía

Jhon Jader Durán fue sancionado con una multa millonaria en Turquía y suma un nuevo episodio a sus polémicas.

Acoso Sexual

Julio Iglesias responde a las acusaciones de dos exempleadas en su contra

Bogotá

Se acaban 30 años de espera: destraban obra en Bogotá que le quitará dolores de cabeza a millones

La casa de los famosos

Noche de salvación: así quedó la placa de nominados en La Casa de los Famosos Colombia