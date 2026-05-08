Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 7 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 08 de 2026
12:51 a. m.
12:51 a. m.
- Las autoridades desactivaron un dron cargado con explosivos a unos kilómetros del aeropuerto de Catam en Bogotá. Al dispositivo le fueron adheridos 258 gramos de explosivo tipo C4.
- La concejal Mileidy Villada, del Centro Democrático, fue asesinada en el municipio de Obando, Valle del Cauca. La cabildante fue abordada por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.
- Sigue la angustia por la desaparición del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia. La familia del comunicador pide a las autoridades respuesta sobre su paradero.