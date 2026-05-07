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Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 7 de mayo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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mayo 07 de 2026
08:24 p. m.
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  • Un dron cargado con explosivos fue hallado en Bogotá. Las autoridades están en alerta porque el elemento fue encontrado justo a 5.4 kilómetros de distancia de la base militar de Catam, un lugar estratégico para la movilidad de las Fuerzas Militares y de Policía.
  • Fue asesinada la concejal Mileidy Villada, del Partido Centro Democrático. Fue atacada por hombres en motocicleta en plena calle de Obando, Valle del Cauca.
  • Ya son tres días sin saber nada del periodista Mateo Pérez. El secretario de Gobierno de Antioquia dijo que es muy probable que haya sido asesinado por las disidencias de alias Calarcá.
  • En Noticias RCN de nuevo los jóvenes tuvieron la palabra. Los representantes juveniles de cinco campañas presidenciales participaron en un debate donde se plantearon discusiones en torno a los temas más importantes del país.
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