Emisión Noticias RCN 12:30 p m. / jueves 7 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 07 de 2026
03:45 p. m.
03:45 p. m.
- Clamor del papá de Mateo Pérez Rueda, el joven periodista desaparecido en Briceño, Antioquia. Temen que ha ya caído en manos de los criminales de las disidencias que operan en esa zona.
- En Ataco, Tolima, atacaron a militares y quemaron un vehículo oficial cuando adelantaban un operativo contra la minería ilegal.
- Fue capturado el alcalde de Villa de Leyva, Boyacá. Según la Fiscalía, habría pedido una millonaria comisión para otorgar una licencia de urbanismo.
- Ya son ocho clínicas en Bogotá que suspenden servicios o cierran sus puertas por la crisis de la salud. Al Distrito las EPS también le deben 300.000 millones de pesos.