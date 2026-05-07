Emisión Noticias RCN 12:30 p m. / jueves 7 de mayo de 2026

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La Corte reiteró que ninguna persona puede permanecer en estos espacios por más de 36 horas, pero el seguimiento evidenció una parálisis institucional.

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