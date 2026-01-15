Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 14 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
enero 15 de 2026
- Diez militares resultaron heridos tras un ataque con drones mientras adelantaban operaciones militares en Chocó.
- Grupos que delinquen en Suárez, Cauca, al parecer la estación de Policía. La población tuvo que resguardarse, incluso en la iglesia desde donde se escuchaban las ráfagas de fusil.
- Un homenaje multitudinario, cargado de emoción, le rindieron fanáticos y colegas artistas a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Miles de seguidores llegaron desde distintos rincones del país y de Bogotá, para recordarlo, cantarle y agradecerle por su legado musical.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Gustavo Petro se reunirán el próximo 3 de febrero en Washington D.C. El encuentro fue confirmado durante el consejo de ministros.