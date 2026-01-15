Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 14 de enero de 2026

CANAL RCN
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

enero 15 de 2026
07:04 a. m.
  • Diez militares resultaron heridos tras un ataque con drones mientras adelantaban operaciones militares en Chocó.
  • Grupos que delinquen en Suárez, Cauca, al parecer la estación de Policía. La población tuvo que resguardarse, incluso en la iglesia desde donde se escuchaban las ráfagas de fusil.
  • Un homenaje multitudinario, cargado de emoción, le rindieron fanáticos y colegas artistas a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Miles de seguidores llegaron desde distintos rincones del país y de Bogotá, para recordarlo, cantarle y agradecerle por su legado musical.
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Gustavo Petro se reunirán el próximo 3 de febrero en Washington D.C. El encuentro fue confirmado durante el consejo de ministros.
Otras Noticias

Nasa

⁠Misión de Space X vuelve antes a la tierra por astronauta que enfermó

La NASA evitó revelar detalles sobre su estado de salud, pero la tripulación insiste en que tomaron la decisión “correcta”.

Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel fue anunciado oficialmente por Junior: así fue su presentación

Luis Fernando Muriel se convirtió oficialmente en jugador de Junior de Barranquilla. Así lo presentaron.

Secretaria de Movilidad

Dan a conocer los nuevos precios para realizar un traspaso de carro o moto para 2026: haga cuentas

Risaralda

Frustran intento de fleteo en Dosquebradas: un capturado y un prófugo

La casa de los famosos

Polémica actividad: así fue el discutido juicio en La Casa de los Famosos Colombia