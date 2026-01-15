Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 15 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
enero 15 de 2026
04:57 p. m.
04:57 p. m.
- Doloroso testimonio del papá de Ismael, el niño de 12 años asesinado por sicarios en un atentado contra directivos de la cárcel. El subdirector sigue muy grave. Hay marcha repudiando este crimen que conmociona al país.
- Antioquia no aplicará decreto de emergencia económica del Gobierno que sube IVA a muchos licores hasta que la Corte Constitucional defina si la medida está ajustada a la ley.
- Nueva arremetida del ELN en Chocó. Al menos diez militares resultaron heridos por ataque con drones, no han podido sacarlos de la zona.
- Los tenderos y pequeños comerciantes de Atlántico siguen siendo víctimas de los llamados ‘gota a gota’. Los delincuentes ahora graban los ataques y los difunden por redes sociales. En los últimos días desmantelaron una banda criminal en soledad.