CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 15 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
04:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Doloroso testimonio del papá de Ismael, el niño de 12 años asesinado por sicarios en un atentado contra directivos de la cárcel. El subdirector sigue muy grave. Hay marcha repudiando este crimen que conmociona al país.
  • Antioquia no aplicará decreto de emergencia económica del Gobierno que sube IVA a muchos licores hasta que la Corte Constitucional defina si la medida está ajustada a la ley.
  • Nueva arremetida del ELN en Chocó. Al menos diez militares resultaron heridos por ataque con drones, no han podido sacarlos de la zona.
  • Los tenderos y pequeños comerciantes de Atlántico siguen siendo víctimas de los llamados ‘gota a gota’. Los delincuentes ahora graban los ataques y los difunden por redes sociales. En los últimos días desmantelaron una banda criminal en soledad.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 15 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 14 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 14 de enero de 2026

Otras Noticias

Bogotá

Expiden decreto que extiende el horario de rumba en Bogotá: ¿Hasta qué hora quedó?

La medida, que inicialmente contemplaba 27 zonas, finalmente fue aprobada para 19 sectores tras un proceso de evaluación.

Becas

La Fundación Carolina abre 736 becas para estudiar en España en 2026–2027

La Fundación Carolina abrió oficialmente la 26ª Convocatoria de Becas para el curso académico 2026–2027, una de las oportunidades más amplias de cooperación educativa entre España y América Latina

Artistas

¿Polémica confesión?: Bad Bunny afirma que Arcángel es el cantante más importante del género

Automovilismo

Estos fueron los carros más buscados en internet durante 2025

Salud mental

¿Deudas a cambio de likes?: uno de cada cinco jóvenes se ha endeudado para aparentar en redes