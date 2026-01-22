Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 22 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 22 de 2026
06:03 p. m.
06:03 p. m.
- Video: brutal atraco de cinco hombres a un joven en Bogotá, lo golpearon con un bate
- Alfredo Acosta Zapata, ministro de la Igualdad, enfrenta críticas por video increpando a soldados
- Primicia | Revelan atroces detalles del crimen del profesor Neill Cubides: Lo torturaron y asfixiaron