Petrolero ruso llegará a Cuba para aliviar la crisis generada por el bloqueo de EE. UU.

En un respiro temporal a la isla tras la firma de una orden ejecutiva, el 29 de enero, que amenazaba con aranceles a los países que enviaran petróleo a Cuba, la Guardia Costera de los EE. UU. permitió el arribo de un petrolero ruso a la ciudad de Matanzas, en el centro-oeste del país.

Se espera que el buque, que bordea la isla, toque tierra el martes, 31 de marzo, a pesar de las sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea que pesan en su contra.

A bordo, viajan 730.000 barriles de crudo, que, tras 15 a 20 días de procesamiento, y 5 a 10 días de transporte, se entregarán como 250.000 barriles de diésel, para cubrir la demanda de la isla durante 12,5 días.

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Un alivio temporal para Cuba en medio de la crisis petrolera por la guerra:

El suministro de petróleo, que representa un alivio para el país, ocurre en medio del retiro temporal de las sanciones que pesaban sobre Rusia, tras la crisis generada por el cierre del estrecho de Ormuz, durante la guerra en Oriente Medio.

En declaraciones entregadas a la prensa, a bordo del Air Force One, el presidente Trump dijo el domingo por la noche que estaba al tanto de que “tenemos un buque cisterna allá fuera. No nos importa que alguien lleve un cargamento, porque lo necesitan, tienen que sobrevivir, no me molestaría. Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo no tengo ningún problema con eso”.

Sin embargo, insistió en que "Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar".

Cuba seguirá sumida en una crisis energética hasta que termine el bloqueo de los EE. UU.:

La llegada del Anatoly Kolodkin, de bandera rusa, aunque ayudará a la isla, no es una solución definitiva. Los 40.000 barriles de crudo que Cuba produce al día son utilizados para poner en marcha las ocho centrales termoeléctricas, que dotan de energía a los cubanos.

Sin embargo, se quedan cortos. Cuenta de ello los siete apagones masivos sufridos desde el 2024, dos de ellos el último mes. El régimen cubano, que decretó nuevas medidas de racionamiento, tendrá que decidir entre utilizar el crudo para el sistema eléctrico de la isla o abastecer de combustible a los vehículos que mueven la economía nacional.

Mientras, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó en su rueda de prensa matutina, el lunes, que "hay varias empresas, no solamente una", en conversaciones con Petróleos Mexicanos (Pemex) para la compra de combustible que llegarían a Cuba, en un intento por estabilizar la situación en el país caribeño.