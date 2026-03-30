Reconocido supermercado pisa fuerte en Semana Santa y lanzó descuentos y promociones en productos

Con la llegada del Domingo de Ramos este 29 de marzo, Colombia da inicio formal a la Semana Santa 2026, una de las épocas más sagradas y esperadas del año.

Mientras miles de ciudadanos preparan sus viajes o se alistan para las ceremonias litúrgicas que culminarán el 5 de abril, el sector del comercio minorista ha encendido sus propias "velas", pero con un propósito netamente competitivo: capturar el bolsillo de un consumidor que prioriza el ahorro en medio de un calendario de gastos apretado.

Las familias colombianas buscan abastecer sus despensas para los días de descanso, lo que ha desatado una ofensiva comercial sin precedentes entre las grandes superficies y las tiendas de descuento duro.

La gran novedad para esta temporada es el regreso de la Makromanilla, una estrategia de fidelización física de Makro que busca arrebatarle clientes a la competencia mediante la exclusividad. A diferencia de D1 o Ara, donde el precio es el mismo para todos los que entran, Makro premia a quienes portan este distintivo.

¿Qué beneficios tendrán los clientes con ello?

Al usar la Makromanilla en caja, los compradores acceden a beneficios adicionales que se suman a los descuentos de temporada, permitiendo que el costo final de la canasta (pescados, granos y enlatados) sea significativamente menor al de las tiendas de barrio.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran descuentos de hasta el 35 % en pescados y mariscos, una categoría que cobra relevancia en el marco de la Semana Santa, periodo en el que aumenta el consumo de estos producto.

Vigilia y Tradición: Makro ha blindado sus precios en pescados y mariscos, categoría donde D1 ha fortalecido su inventario este año.

Marcas Propias: La lucha se intensifica con marcas como Aro y Ternez, que compiten en calidad y precio con las marcas exclusivas de Ara y D1.

Experiencia de compra: Mientras Ara apuesta por la cercanía (tiendas de barrio), Makro utiliza la Makromanilla para transformar la compra mayorista en una experiencia de "club de beneficios".

La compañía ha precisado que estos beneficios exclusivos aplican únicamente en tiendas físicas y requieren la presentación de la manilla al momento del pago, lo que convierte este elemento en una pieza clave dentro de la estrategia promocional.