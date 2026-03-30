Tragedia en el Azteca: murió un aficionado antes del México vs. Portugal

La reapertura del histórico Estadio Azteca, hoy denominado también Estadio Ciudad de México por temas comerciales, quedó marcada por una lamentable tragedia que opacó lo que debía ser una jornada de celebración rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un aficionado de aproximadamente 27 años perdió la vida el pasado sábado tras sufrir una caída desde la zona de palcos, horas antes del compromiso amistoso entre México y Portugal.

De acuerdo con la versión entregada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, el hombre, quien se encontraba en aparente estado de embriaguez, intentó descender del segundo al primer nivel por la parte externa de la estructura. La maniobra terminó en una caída hasta la planta baja del escenario, desde una altura cercana a los 14 metros. Aunque recibió asistencia inmediata del personal médico del estadio, lamentablemente falleció en el lugar.

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Una fiesta deportiva empañada por la tragedia

El hecho generó la rápida presencia de unidades de la Policía Auxiliar y del Servicio Médico Forense, que realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes. Testigos presentes en el sector señalaron que el aficionado, al buscar un acceso más rápido hacia los baños, decidió subirse a un muro para acortar camino, una decisión que terminó en fatal desenlace.

La noticia causó conmoción entre los asistentes, especialmente porque se trataba del primer evento oficial del estadio después de 22 meses de remodelaciones. El inmueble reabrió sus puertas con una imagen renovada y con la mirada puesta en el Mundial de Norteamérica 2026, torneo en el que será una de las sedes principales.

El estadio vuelve al foco mundial rumbo a 2026

Más allá del lamentable episodio, el recinto vuelve a posicionarse como uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol internacional. Ya fue sede de las finales de México 1970 y México 1986, y este año albergará el partido inaugural del Mundial, programado para el 11 de junio, con la selección mexicana como protagonista.

Además del estreno orbital, el estadio recibirá otros encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias, lo que aumenta la atención internacional sobre cada detalle logístico y de seguridad del escenario. Precisamente por eso, este accidente también abre interrogantes sobre los protocolos internos en eventos de alta asistencia.