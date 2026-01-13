Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 13 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 13 de 2026
03:54 p. m.
03:54 p. m.
- El cuerpo de Yeison Jiménez ya se encuentra en el Cementerio Jardines del Recuerdo en el norte de Bogotá. Este martes serán las exequias, el artista será cremado
- Impacto al bolsillo de los colombianos tras el incremento del salario mínimo. El valor de administraciones de edificios y viviendas de interés social entre los sectores con mayor afectación.
- Cae el precio del dólar en Colombia. La divisa se cotiza en promedio en 3.669 pesos, valor que no se veía desde el 2021.
- Repudio internacional ante la violencia desatada en Irán. El régimen reconoció que al menos 2.000 personas han muerto en medio de la represión en las dos últimas semanas. El presidente Donald Trump anunció que la ayuda va en camino.
- A cuentagotas el régimen de Venezuela está liberando a los presos políticos. Familiares se mantienen en los diferentes centros carcelarios esperando por sus seres queridos.
- Siguen las emergencias en Valle del Cauca por cuenta de las lluvias. Son 13 municipios los que está en alerta roja por cuenta de las inundaciones y deslizamientos. Una mujer fue reportada como desaparecida en Buga.