CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 13 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
03:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El cuerpo de Yeison Jiménez ya se encuentra en el Cementerio Jardines del Recuerdo en el norte de Bogotá. Este martes serán las exequias, el artista será cremado
  • Impacto al bolsillo de los colombianos tras el incremento del salario mínimo. El valor de administraciones de edificios y viviendas de interés social entre los sectores con mayor afectación.
  • Cae el precio del dólar en Colombia. La divisa se cotiza en promedio en 3.669 pesos, valor que no se veía desde el 2021.
  • Repudio internacional ante la violencia desatada en Irán. El régimen reconoció que al menos 2.000 personas han muerto en medio de la represión en las dos últimas semanas. El presidente Donald Trump anunció que la ayuda va en camino.
  • A cuentagotas el régimen de Venezuela está liberando a los presos políticos. Familiares se mantienen en los diferentes centros carcelarios esperando por sus seres queridos.
  • Siguen las emergencias en Valle del Cauca por cuenta de las lluvias. Son 13 municipios los que está en alerta roja por cuenta de las inundaciones y deslizamientos. Una mujer fue reportada como desaparecida en Buga.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 13 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 12 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 12 de enero de 2026

Otras Noticias

Barranquilla

Cayó ciudadano turco que tenía circular roja de Interpol: cambió su aspecto para no ser descubierto

El capturado habría establecido alianzas con estructuras criminales como el ELN y el Clan del Golfo, con el fin de facilitar el envío de droga hacia Europa.

La casa de los famosos

¡Insólito! Este es el primer nominado que está en riesgo de salir de La Casa de los Famosos

Los participantes hicieron uso de sus poderes durante la primera noche de competencia.

Dólar

Dólar rompe la barrera de los $3.700 y cae a mínimos que no se veían hace días en Colombia

Estados Unidos

Se duplicó el número de visas revocadas por los EE. UU., fueron 100.000 en 2025

Mundial de fútbol

Nueva York se prepara para vivir el Mundial 2026 en el Rockefeller Center