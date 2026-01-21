Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 21 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 21 de 2026
06:29 p. m.
06:29 p. m.
- Víctimas de las Farc solicitaron cuatro veces a la JEP declarar incumplimiento en reparación de bienes
- Carlos Caicedo habría acosado sexualmente a varias mujeres: testimonios y chats reveladores
- Video del momento exacto en el que un carro cayó desde el tercer piso de parqueadero en Manizales