Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 21 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
06:29 p. m.
  • Víctimas de las Farc solicitaron cuatro veces a la JEP declarar incumplimiento en reparación de bienes
  • Carlos Caicedo habría acosado sexualmente a varias mujeres: testimonios y chats reveladores
  • Video del momento exacto en el que un carro cayó desde el tercer piso de parqueadero en Manizales
Donald Trump

Trump habló del arma “que nadie más tiene” usada para capturar a Maduro

Donald Trump dio detalles del arma inédita empleada por EE. UU. en Caracas para capturar a Nicolás Maduro.

Bayern Múnich

Así fue la clasificación de Luis Díaz y Bayern Múnich a los octavos de la Champions League

El Bayern Múnich de Luis Díaz selló su tiquete a los octavos de final de la Champions League con victoria. Vea el resumen y los goles.

David Beckham

David Beckham rompió el silencio tras fuertes acusaciones de su hijo mayor

Bogotá

Caso de frambuesas envenenadas: ¿Qué tan peligroso es el talio? Esto dicen los expertos

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud amenaza con millonaria multa a Hospital Universitario de Santander